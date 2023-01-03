Tesla оштрафували на 2,2 мільйона доларів за неправдиву рекламу

У Південній Кореї вважають, що Tesla надає хибні характеристики своїх електромобілів. Пізніше компанія додала пояснення із дрібним шрифтом на свій сайт.

Related video

Корейська комісія зі справедливої торгівлі оштрафувала Tesla на 2,2 мільйона доларів за хибну рекламу. З її слів, автовиробник завищує запас ходу своїх електромобілів. Про це повідомили на сайті Electrek.

Корейська комісія зі справедливої торгівлі розпочала розслідування на відповідність заявлених характеристик електромобілів Tesla реальним показникам ще 2021 року. Тоді експерти виявили, що автомобілі компанії проїжджають на одному заряді набагато менше за холодної погоди.

У Південній Кореї використовують Всесвітню погоджену процедуру випробувань легкових автомобілів (WLTP). Tesla використовує ту ж процедуру на більшості інших ринків, крім Північної Америки, де вона заявляє запас ходу, оцінений EPA.

Корейська комісія зі справедливої торгівлі оголосила, що штрафує Tesla на 2,85 мільярда вон (2,2 мільйона доларів) за відсутність заяви про те, що запас ходу їх електромобілів може знизитися в холодну погоду. Після цього рішення компанія додала пояснення із дрібним шрифтом на свій сайт.

[ + – ] Tesla спробувала виправити ситуацію, додавши на сайт невелике пояснення Фото: Скриншот

"Продуктивність і пробіг можуть відрізнятися в залежності від моделі. Запас ходу, що відображається, може змінюватися в залежності від зовнішніх факторів, таких як швидкість, погодні і дорожні умови", — сказано на сайті Tesla.

Раніше Фокус повідомив, що електромобілі Tesla дешевшають швидше за інші автомобілі.