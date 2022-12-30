Електромобілі Tesla падають у ціні швидше за інші автомобілі — дослідження

З липня до листопада 2022 року середня вартість електромобілів Tesla знизилася на 17%. Ціни на автомобілі інших брендів знизилися на 4% за аналогічний період.

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Старі електромобілі Tesla дешевшають швидше, ніж автомобілі інших брендів. Про це розповіли на порталі Reuters із посиланням на дані Edmunds.

У липні 2022 року старі моделі Model 3, S, X і Y в середньому коштували по $67 297. Вже до листопада їхня вартість знизилася на 17%.

Ціни на автомобілі інших брендів у середньому знизилися на 4% за аналогічний період. Водночас електромобілі Tesla знаходять своїх нових покупців на вторинному ринку набагато довше за інші авто. Їм потрібно близько 50 днів, щоб продатись, а іншим автомобілям — 38 днів.

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У Edmunds зазначили, що через падіння вартості електромобілів Tesla на вторинному ринку вони можуть втратити свій попит в автодилерів. У США компанія вже знизила вартість деяких своїх моделей на $3750, а вже за тиждень подвоїла знижку до $7500.

Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині поліція затримала водія, який заснув під час руху на автопілоті Tesla.

Також ми розповідали, що власник Tesla Model S не зміг зарядити свій електромобіль на морозі через низьку температуру.