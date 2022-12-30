Водій Tesla заснув під час руху на автопілоті на швидкості понад 100 км/год.

Гонитва за водієм тривала 15 хвилин, перш ніж його вдалося розбудити. Поліція виявила у порушника ознаки наркотичного сп'яніння.

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У Німеччині 28 грудня поліція затримала водія Tesla, який спав під час руху автобаном зі швидкістю понад 100 км/год. Він активував автопілот і відкинув своє крісло, щоб трохи подрімати. Про цей інцидент розповіли на порталі Autoevolution.

По всьому світу досить часто відбуваються інциденти зі сплячими власниками електромобілів Tesla. Компанії навіть довелося ускладнити обман автопілота. Тепер не можна розміщувати вантажі на кермі, щоб ошукати систему контролю за руками водія.

Баварська поліція поділилася, що близько полудня за місцевим часом їй довелося зупинити водія Tesla. Поліцейські спробували провести дорожню перевірку, але водій не виконав дані йому інструкції. Через 15 хвилин водія вдалося розбудити. На щастя, ніхто не постраждав.

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У 45-річного водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Під час огляду електромобіля знайшли вантаж для керма.

У поліції попередили інших власників Tesla, що ці електромобілі не повністю автономні. Вони можуть утримувати смугу та стежити за відстанню між автомобілями, але їх потрібно контролювати самостійно.

Раніше Фокус повідомив, що поліція Таїланду дає гроші за відео з грубими порушеннями правил дорожнього руху.