Водитель Tesla заснул во время движения на автопилоте на скорости более 100 км/ч

Погоня за водителем длилась 15 минут, прежде чем его удалось разбудить. Полиция обнаружила у нарушителя признаки наркотического опьянения.

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В Германии 28 декабря полиция задержала водителя Tesla, который спал во время движения на автобане со скоростью более 100 км/ч. Он активировал автопилот и откинул свое кресло, чтобы немного вздремнуть. Об этом инциденте рассказали на портале Autoevolution.

По всему миру довольно часто происходят инциденты со спящими владельцами электромобилей Tesla. Компании даже пришлось усложнить обман автопилота. Теперь нельзя размещать грузы на руле, чтобы обмануть систему контроля за руками водителя.

Баварская полиция поделилась, что около полудня по местному времени ей пришлось остановить водителя Tesla. Полицейские попытались провести дорожную проверку, но водитель не выполнил данные ему инструкции. Спустя 15 минут водителя удалось разбудить. К счастью, никто не пострадал.

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У 45-летнего водителя обнаружили признаки наркотического опьянения. При осмотре электромобиля нашли груз для руля.

В полиции предупредили других владельцев Tesla, что эти электромобили не являются полностью автономными. Они могут удерживать полосу и следить за расстоянием между автомобилями, но их нужно контролировать самостоятельно.

Ранее Фокус сообщил, что таиландская полиция дает деньги за видео с грубыми нарушениями ПДД.