В Таиланде полиция вручает денежные призы за видео с грубыми нарушениями ПДД

В Таиланде одна из самых высоких смертностей от ДТП в мире. Чтобы решить эту проблему, полиция и местные власти идут на самые смелые хитрости.

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В Таиланде полиция придумала оригинальный способ для борьбы с нарушениями правил дорожного движения. В стране разыгрывают денежные призы за видео с самыми грубыми нарушениями ПДД. Об этом рассказали на портале The Guardian.

Ежегодно в Таиланде в дорожно-транспортных происшествиях погибают около 22 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей смертности в мире.

Чтобы обезопасить дорожное движение, за лучшее или худшее видео с нарушениями ПДД вручают денежные призы в размере 10 000 бат (10 675 грн). Перед Новым годом наступает самый опасный период, который в стране называют "семь опасных дней".

В прошлом году с 29 декабря по 4 января в ДТП 333 человека погибли и еще 2672 — получили ранения. В 2022 году на дорогах Таиланда погиб 14 501 человек и 917 144 человека получили ранения.

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Исполнительный директор Международного института исследований устойчивого развития Таиланда Марк Ритчи считает, что награды за видео с нарушениями ПДД помогают повысить осведомленность среди граждан страны. В рамках недельной кампании по безопасности дорожного движения более 50 000 полицейских были задействованы для обеспечения использования ремней безопасности и шлемов, а также для увеличения количества тестов на вождение в нетрезвом виде.

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