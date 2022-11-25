В Украине во время отключений электрчества не работают светофоры: что нужно знать водителю

Светофоры в Украине не относятся к критической инфраструктуре и отключаются вместе с близлежащими жилыми домами. Водителям и пешеходам следует быть осторожнее и вспомнить ПДД.

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Отключения света в Украине вследствие российским обстрелов сделали езду в темное время суток гораздо опаснее. И дело не только в ограниченной видимости и незаметности пешеходов, большинство светофоров в населенных пунктах не работают. В ДТЭК объяснили, почему их отключают даже на аварийно опасных перекрестках.

Дело в том, что подавляющее большинство светофоров в Украине подключены к электроподстанциям, питающим обычные жилые дома. Они не относятся к критической инфраструктуре.

В случае планового или экстренного отключения света невозможно отдельно оставить электропитание для светофоров. Если же не отключать их вообще, то придется оставить энергоснабжения для всего района, а это не даст сбалансировать сеть.

Некоторые светофоры в Украине оснастили аккумуляторами для бесперебойной работы, однако у большинства их нет. В условиях неработающих светофоров водителям и пешеходам следует быть осторожнее – желательно сбавлять скорость перед перекрестками и внимательно следить за дорожными знаками приоритетного движения.

[ + – ] Водителям следует вспомнить сигналы регулировщика Фото: ITV

Кроме того, на некоторых перекрестках во время отключения света могут появиться полицейские, регулирующие движение. Не лишним будет вспомнить значение сигналов регулировщика.

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Сигналы регулировщика в Украине – что они значат:

руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовому транспорту – прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью полицейского; со стороны груди и спины – движение транспорта и пешеходов запрещено.

правая рука регулировщика вытянута вперед: с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика; со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо; с правой стороны и спины — движениетранспорта запрещено, а пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

рука полицейского поднята вверх: движение транспорта и пешеходов запрещено во всех направлениях.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине могут вернуть фантомные полицейские патрули и штрафные баллы нарушителям ПДД.