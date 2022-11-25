В Україні під час відключень електрики не працюють світлофори: що потрібно знати водієві
Світлофори в Україні не належать до критичної інфраструктури та відключаються разом із прилеглими житловими будинками. Водіям і пішоходам варто бути обережнішими та згадати ПДР.
Відключення світла в Україні внаслідок російських обстрілів зробили їзду в темний час доби набагато небезпечнішою. І справа не лише в обмеженій видимості та непомітності пішоходів, більшість світлофорів у населених пунктах не працюють. У ДТЕК пояснили, чому їх відключають навіть на аварійно-небезпечних перехрестях.
Справа в тому, що переважна більшість світлофорів в Україні підключена до електропідстанцій, що живлять звичайні житлові будинки. Вони не належать до критичної інфраструктури.
У разі планового або екстреного відключення світла неможливо окремо залишити електроживлення для світлофорів. Якщо ж не відключати їх взагалі, доведеться залишити енергопостачання для всього району, а це не дасть збалансувати мережу.
Деякі світлофори в Україні оснастили акумуляторами для безперебійної роботи, проте більшість їх не має. В умовах неробочих світлофорів водіям і пішоходам варто бути обережнішими – бажано зменшувати швидкість перед перехрестями й уважно стежити за дорожніми знаками пріоритетного руху.
Крім того, на деяких перехрестях під час відключення світла можуть з'явитися поліцейські, які регулюють рух. Не зайвим буде згадати значення сигналів регулювальника.Важливо
Сигнали регулювальника в Україні – що вони означають:
- руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівої та правої сторін – дозволено рух трамваю прямо, нерейковому транспорту – прямо та праворуч; пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною та перед грудьми поліцейського; з боку грудей та спини – рух транспорту та пішоходів заборонено.
- права рука регулювальника витягнута вперед: із лівого боку — дозволено рух трамвая наліво, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною регулювальника; з боку грудей — всім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку і спини — рух транспорту заборонено, а пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною регулювальника.
- рука поліцейського піднята вгору: рух транспорту та пішоходів заборонено у всіх напрямках.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть повернути фантомні поліцейські патрулі та штрафні бали порушникам правил дорожнього руху.