В Україні під час відключень електрики не працюють світлофори: що потрібно знати водієві

Світлофори в Україні не належать до критичної інфраструктури та відключаються разом із прилеглими житловими будинками. Водіям і пішоходам варто бути обережнішими та згадати ПДР.

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Відключення світла в Україні внаслідок російських обстрілів зробили їзду в темний час доби набагато небезпечнішою. І справа не лише в обмеженій видимості та непомітності пішоходів, більшість світлофорів у населених пунктах не працюють. У ДТЕК пояснили, чому їх відключають навіть на аварійно-небезпечних перехрестях.

Справа в тому, що переважна більшість світлофорів в Україні підключена до електропідстанцій, що живлять звичайні житлові будинки. Вони не належать до критичної інфраструктури.

У разі планового або екстреного відключення світла неможливо окремо залишити електроживлення для світлофорів. Якщо ж не відключати їх взагалі, доведеться залишити енергопостачання для всього району, а це не дасть збалансувати мережу.

Деякі світлофори в Україні оснастили акумуляторами для безперебійної роботи, проте більшість їх не має. В умовах неробочих світлофорів водіям і пішоходам варто бути обережнішими – бажано зменшувати швидкість перед перехрестями й уважно стежити за дорожніми знаками пріоритетного руху.

[ + – ] Водіям варто згадати сигнали регулювальника Фото: ITV

Крім того, на деяких перехрестях під час відключення світла можуть з'явитися поліцейські, які регулюють рух. Не зайвим буде згадати значення сигналів регулювальника.

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Сигнали регулювальника в Україні – що вони означають:

руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівої та правої сторін – дозволено рух трамваю прямо, нерейковому транспорту – прямо та праворуч; пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною та перед грудьми поліцейського; з боку грудей та спини – рух транспорту та пішоходів заборонено.

права рука регулювальника витягнута вперед: із лівого боку — дозволено рух трамвая наліво, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною регулювальника; з боку грудей — всім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку і спини — рух транспорту заборонено, а пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною регулювальника.

рука поліцейського піднята вгору: рух транспорту та пішоходів заборонено у всіх напрямках.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть повернути фантомні поліцейські патрулі та штрафні бали порушникам правил дорожнього руху.