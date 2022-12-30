У Таїланді поліція вручає грошові призи за відео з грубими порушеннями правил дорожнього руху

У Таїланді одна з найвищих смертностей від ДТП у світі. Щоб вирішити цю проблему, поліція та місцева влада йдуть на найсміливіші хитрощі.

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У Таїланді поліція вигадала оригінальний спосіб боротьби з порушеннями правил дорожнього руху. У країні розігрують грошові призи за відео з грубими порушеннями правил дорожнього руху. Про це повідомили на порталі The Guardian.

Щороку в Таїланді у дорожньо-транспортних пригодах гинуть близько 22 тисяч людей. Це один із найвищих показників смертності у світі.

Щоб убезпечити дорожній рух, за найкраще чи найгірше відео з порушеннями правил дорожнього руху вручають грошові призи в розмірі 10 000 бат (10 675 грн). Перед Новим роком настає найнебезпечніший період, який у країні називають "сім небезпечних днів".

Минулого року з 29 грудня по 4 січня в ДТП 333 особи загинули та ще 2672 отримали поранення. У 2022 році на дорогах Таїланду загинула 14 501 людина й 917 144 особи отримали поранення.

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Виконавчий директор Міжнародного інституту досліджень сталого розвитку Таїланду Марк Рітчі вважає, що нагороди за відео з порушеннями правил дорожнього руху допомагають підвищити поінформованість серед громадян країни. У межах тижневої кампанії з безпеки дорожнього руху понад 50 000 поліцейських були задіяні для забезпечення використання ременів безпеки та шоломів, а також для збільшення кількості тестів на керування в нетверезому вигляді.

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