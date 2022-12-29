Когда дома нет света: в Украине заметили электромобили с генератором на багажнике (фото)
Зарядить электрокар от генератора вполне возможно, однако только в том случае, если он стоит. В движении срабатывает специальная защита, блокирующая зарядное устройство.
Зарядка электромобилей в условиях постоянных отключений света превращается в настоящий челлендж. Впрочем, украинцы проявили смекалку и нашли выход из сложной ситуации – выручают генераторы. Причем, порой используют их даже на ходу – такие фото появились в соцсетях и Telegram-каналах.
Электромобили Tesla с генераторами на багажнике уже видели в Киеве и Львове. Естественно, это выглядит оригинально, но вот эффективность такого решения вызывает вопросы.
В домашних условиях вполне возможно зарядить электромобиль от генератора, хотя затраты на бензин или дизельное топливо в этом случае будут немалыми. Однако есть важный нюанс: для зарядки авто должно стоять.
В зарядные устройства электрокаров встроена специальная защита, не позволяющая подзаряжать их на ходу. То есть, владельцы Tesla с генератором на багажнике нашли способ обойти такую защиту, перепрошив ПО. Либо же это банальный розыгрыш и на самом деле генератор не заряжает электрокар на ходу.
Примечательно, что в США существует Tesla со встроенным бензиновым генератором. Она проехала 3000 км без подзарядки батареи.
Также Фокус сообщал, что из-за отключений электричества украинцы стали покупать меньше электромобилей.