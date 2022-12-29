Коли вдома немає світла: в Україні помітили електромобілі з генератором на багажнику (фото)

Зарядити електрокар від генератора цілком можливо, але тільки в тому випадку, якщо він стоїть. У русі спрацьовує спеціальний захист, що блокує зарядний пристрій.

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Заряджання електромобілів в умовах постійних відключень світла перетворюється на справжній челендж. Утім, українці виявили кмітливість і знайшли вихід зі складної ситуації — рятують генератори. До того ж часом використовують їх навіть на ходу — такі фото з'явилися в соцмережах і Telegram-каналах.

Електромобілі Tesla з генераторами на багажнику вже бачили в Києві та Львові. Звичайно, це має оригінальний вигляд, але ефективність такого рішення викликає питання.

[ + – ] Як правило, зарядка електрокара на ходу блокується

У домашніх умовах цілком можливо зарядити електромобіль від генератора, хоча витрати на бензин або дизельне паливо в цьому випадку будуть чималими. Однак є важливий нюанс: для зарядки авто має стояти.

Важливо

Альтернатива генератору: як електромобілі можуть допомогти в разі відключення світла

У зарядні пристрої електрокарів вбудований спеціальний захист, що не дозволяє заряджати їх на ходу. Тобто власники Tesla з генератором на багажнику знайшли спосіб обійти такий захист, перепрошивши ПЗ. Або це банальний розіграш, і насправді генератор не заряджає електрокар на ходу.

Примітно, що в США існує Tesla зі вбудованим бензиновим генератором. Вона проїхала 3000 км без підзарядки батареї.

Також Фокус повідомляв, що через відключення електрики українці почали купувати менше електромобілів.