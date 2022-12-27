Українці стали рідше купувати електромобілі: найпопулярніші моделі листопада
В Україні у листопаді купили 268 нових автомобілів на електротязі. Найпопулярнішим електромобілем із продажу став Volkswagen ID.4.
У листопаді українці стали рідше купувати електромобілі через проблеми з електроенергією у країні. Незважаючи на це, деякі моделі продовжують користуватися непоганим попитом. На порталі AUTO.RIA розповіли, які авто на електротязі купували в Україні.
Попит на нові електромобілі в Україні у листопаді продемонстрував невелике падіння. Загалом за місяць купили 268 нових авто на електротязі.Важливо
Лідером ринку залишається Volkswagen ID.4. У листопаді продали 96 електрокросоверів. На другому місці з продажу розташувався японський електросовер Honda M-NV. Українці за місяць купили 26 авто цієї моделі.
Третє місце розділили одразу два електромобілі — розкішний Mercedes-Benz EQS та кросовер із гранованим дизайном Hyundai Ioniq 5. За місяць в Україні продали по 17 авто цих моделей.
Найпопулярніші електромобілі в Україні у листопаді:
- Volkswagen ID.4 — 96 авто
- Honda M-NV — 26 авто
- Mercedes-Benz EQS/Hyundai Ioniq 5 — 17 авто
- Mercedes-Benz EQC — 14 авто
- Volkswagen ID.6 — 12 авто
- Volvo XC40 Recharge — 11 авто
- Hyundai Kona Electric — 10 авто
- Volvo C40 Recharge/Mercedes-Benz EQA — 8 авто
- Nissan Leaf/BYD E2 — 6 авто
- BYD Yuan — 5 авто
- Mercedes-Benz EQB — 4 авто
- Volkswagen ID.3 — 3 авто
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