Регіональні бестселери: найбільш продавані автомобілі в різних областях України за рік

У 2022 році українці віддавали перевагу кросоверам. Японський Toyota RAV-4 став найпопулярнішою моделлю одразу в трьох регіонах нашої країни.

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УкрАвтопром назвав найпопулярніші автомобілі в різних регіонах України за 2022 рік. Серед них кросовери та компактний французький седан. Результати з'явилися у Telegram-каналі компанії.

За 11 місяців 2022 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали:

м. Київ — 10 277 проданих авто. Дніпропетровська область — 2 948 проданих авто. Київська область — 2 537 проданих авто. Львівська область — 1 867 проданих авто. Одеська область — 1 687 проданих авто.

Ці п'ять регіонів показали 57% від загальноукраїнського ринку нових авто. Загалом із січня по листопад 2022 року в Україні було зареєстровано 34 тисячі нових легкових автомобілів.

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Найпопулярнішим автомобілем у Києві став кросовер Toyota RAV-4. Також цю модель купували найчастіше у Київській і Львівській областях.

У Дніпропетровській області найпопулярнішою моделлю став кросовер Renault Duster. В Одеській області звання бестселера отримав компактний седан Peugeot 301.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться бюджетний британський електромобіль MG 4 із запасом ходу до 450 км.