Бензин, дизель чи електро: які двигуни віддають перевагу українцям

Частка бензинових авто на українському ринку зменшується, але все одно залишається високою. Водночас стрімко зростає попит на електромобілі.

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В Україні найбільший попит мають бензинові автомобілі. З 3090 нових авто, куплених у листопаді, 55% було оснащено саме бензиновими двигунами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

Зазначається, що попит на бензинові авто в Україні знижується — минулого листопада їх було 64%. На другому місці за популярністю — дизельні мотори: їхня частка становить 22%, як і рік тому.

[ + – ] Renault Duster найчастіше беруть із дизельним мотором Фото: Renault

Гібриди займають 13% ринку — це на 2% більше, ніж у листопаді 2021 року. Ну а найбільше зростання продемонстрували електрокари: їхня частка за рік збільшилася з 2 до 9%. Найменше купують нові авто з ГБО — їх лише 1% на ринку.

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Названі і найпопулярніші авто з різними типами двигунів:

Бензинові мотори — Toyota RAV4

Дизельні двигуни — Renault Duster

Гібриди — Toyota RAV4 Hybrid

Електромобілі — Volkswagen ID.4

Авто з ГБО — Renault Duster

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