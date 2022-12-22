Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Бензин, дизель чи електро: які двигуни віддають перевагу українцям

бензинові авто, дизельні авто, електромобілі в Україні, продаж автомобілів
Фото: Toyota | Toyota RAV4 популярний у бензиновій і гібридній версіях

Частка бензинових авто на українському ринку зменшується, але все одно залишається високою. Водночас стрімко зростає попит на електромобілі.

Related video

В Україні найбільший попит мають бензинові автомобілі. З 3090 нових авто, куплених у листопаді, 55% було оснащено саме бензиновими двигунами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

Зазначається, що попит на бензинові авто в Україні знижується — минулого листопада їх було 64%. На другому місці за популярністю — дизельні мотори: їхня частка становить 22%, як і рік тому.

бензинові авто, дизельні авто, електромобілі в Україні, продаж автомобілів Fullscreen
Renault Duster найчастіше беруть із дизельним мотором
Фото: Renault

Гібриди займають 13% ринку — це на 2% більше, ніж у листопаді 2021 року. Ну а найбільше зростання продемонстрували електрокари: їхня частка за рік збільшилася з 2 до 9%. Найменше купують нові авто з ГБО — їх лише 1% на ринку.

Важливо
Названі найдорожчі та найдешевші вживані авто в Україні за 2022 рік
Названі найдорожчі та найдешевші вживані авто в Україні за 2022 рік

Названі і найпопулярніші авто з різними типами двигунів:

  • Бензинові мотори — Toyota RAV4
  • Дизельні двигуни — Renault Duster
  • Гібриди — Toyota RAV4 Hybrid
  • Електромобілі — Volkswagen ID.4
  • Авто з ГБО — Renault Duster

Раніше Фокус розповідав про уподобання українців при виборі коробки передач автомобіля. Автомобілісти залишаються досить консервативними.

Також ми писали, що в Україні з'явився новий BMW 7 Series 2023. Він став оригінальнішим на вигляд і отримав набір нових технологій.