Механіка чи автомат: авто з яким типом трансмісії найпопулярніші в Україні

Автомобілі з механікою все ще мають великий попит в Україні, незважаючи на світові тенденції. Під час дії "нульового" розмитнення українці найчастіше ввозили в країну моделі на автоматі.

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Експерти проаналізували статистичні дані щодо продажу авто в Україні. В Інституті досліджень авторинку розповіли, з якою трансмісією легкових автомобілів продають більше.

Автомобілі на механіці

[ + – ] Автомобілі з механікою мають великий попит в Україні

У січні 2022 року більшість легкових автомобілів в Україні були оснащені механічною трансмісією. На 65,5% автомобілів, що продаються в нашій країні, встановлено МКПП.

У лютому частка автомобілів на механіці була найвищою — 66%. Також українці частіше купували авто з МКПП після припинення дії "нульового" розмитнення. Станом на листопад їх частка становить 65,8%.

Автомобілі на автоматі

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Експерти розповіли, що в липні 2022 року в продажу зафіксували найвищу частку автомобілів, обладнаних автоматичною КПП — 40,9%. Найбільше в Україну ввезли авто з автоматом під час дії "нульового" розмитнення.

У дослідженні сказано, що середній вік авто у продажу з АКПП майже вдвічі менший за моделі з МКПП (11 років і 19,6 років відповідно). За словами експертів, водії не довіряють старим автомобілям з автоматом.

Середні ціни на авто в Україні

Автомобілі на автоматі переважно продаються за $10 900. У січні цей показник становив $11 900.

Авто з механічною трансмісією значно дешевше. У листопаді моделі з МКПП здебільшого продавалися за $3 600.

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Як приклад експерти порівняли вартість Volkswagen Passat з АКПП та МКПП. Модель з автоматом матиме середній вік 10,7 років і коштуватиме приблизно $10 500, а з механікою — $4 800 (з віком 19,8 років).

Експерти підкреслили, що частка автомобілів з АКПП значно більша у преміум брендів. Дешевші автовиробники частіше оснащують свої моделі механікою.

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