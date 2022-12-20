Які бюджетні електромобілі можна купити в Україні (фото)

Популярний електромобіль Nissan Leaf має попит і в Україні. Крім нього на вторинному ринку є безліч пропозицій.

Related video

Вторинний ринок електромобілів в Україні складається з десятка різних моделей, які підходять під різні бюджети. Ми розглянули 5 недорогих авто на електротязі, які доступні на автомайданчиках.

Nissan Leaf

[ + – ] Nissan Leaf має непогане оснащення і прийнятний запас ходу

Рік випуску: з 2010 до 2016

Середня ціна: від 7 000 до 9 500 доларів

Nissan Leaf давно зарекомендував себе як надійний електромобіль. Середній запас ходу становить приблизно 200 км, залежно від акумуляторних блоків.

Менш ніж за 10 тисяч доларів власник отримує безключовий доступ, камеру заднього виду та клімат-контроль. Деякі комплектації також оснащуються підтримкою швидкого заряджання.

Важливо

Замість генератора: до Nissan Leaf підключили велику новорічну ялинку (фото)

Mitsubishi i-MiEV/Citroen C-Zero/Peugeot iOn

[ + – ] Компактний електромобіль радує невеликою вартістю Фото: прес-служба/Mitsubishi

Рік випуску: з 2011 до 2015

Середня ціна: від 6 000 до 8 000 доларів

Компактний електромобіль випускають одразу три автовиробники: Mitshubishi, Citroen та Peugeot. Він оснащується електромотором на 67 к. с., а запас ходу складає приблизно 135 км на одному заряді.

Автомобіль має непогане оснащення, яке враховує кондиціонер, допомогу при старті в гору, обробку керма та важеля КПП шкірою, а також підтримку швидкої зарядки.

Renault Kangoo ZE

[ + – ] Renault Kangoo ZE підійде для міських перевезень

Рік випуску: з 2011 до 2016

Середня ціна: від 7 000 до 11 500 доларів

Для перевезень підійде електрофургон Renault Kangoo ZE. Його запас ходу становить майже 150 км на одному заряді.

Це один із найдешевших електрофургонів на вторинному ринку в Україні. Його електромотор видає 60 л.

Smart EQ/ED Fortwo

[ + – ] Електричний Smart сподобається любителям компактних авто

Рік випуску: з 2013 до 2018

Середня ціна: від 7 000 до 13 500 доларів

Електрична версія двомісного міського електромобіля Smart Fortwo сподобається шанувальникам невеликих авто. Потужність електромотора складає від 55 до 110 к. с. Середній запас ходу – приблизно 150 км.

Renault Fluence ZE

[ + – ] Renault Fluence ZE може проїхати майже 200 км на одному заряді

Рік випуску: з 2011 до 2013

Середня ціна: від 8 000 до 11 000 доларів

Седан Renault Fluence ZE має більш просторий салон, порівняно з іншими авто в добірці. Крім цього модель відрізняється непоганим оснащенням.

Потужність електромотора складає 90 к. с. Заявлений запас ходу – 200 км на одному заряді.

Раніше Фокус писав, що в Китаї представили розкішний електромобіль з великою потужністю та запасом ходу 730 км.