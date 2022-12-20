Які бюджетні електромобілі можна купити в Україні (фото)
Популярний електромобіль Nissan Leaf має попит і в Україні. Крім нього на вторинному ринку є безліч пропозицій.
Вторинний ринок електромобілів в Україні складається з десятка різних моделей, які підходять під різні бюджети. Ми розглянули 5 недорогих авто на електротязі, які доступні на автомайданчиках.
Nissan Leaf
Рік випуску: з 2010 до 2016
Середня ціна: від 7 000 до 9 500 доларів
Nissan Leaf давно зарекомендував себе як надійний електромобіль. Середній запас ходу становить приблизно 200 км, залежно від акумуляторних блоків.
Менш ніж за 10 тисяч доларів власник отримує безключовий доступ, камеру заднього виду та клімат-контроль. Деякі комплектації також оснащуються підтримкою швидкого заряджання.Важливо
Mitsubishi i-MiEV/Citroen C-Zero/Peugeot iOn
Рік випуску: з 2011 до 2015
Середня ціна: від 6 000 до 8 000 доларів
Компактний електромобіль випускають одразу три автовиробники: Mitshubishi, Citroen та Peugeot. Він оснащується електромотором на 67 к. с., а запас ходу складає приблизно 135 км на одному заряді.
Автомобіль має непогане оснащення, яке враховує кондиціонер, допомогу при старті в гору, обробку керма та важеля КПП шкірою, а також підтримку швидкої зарядки.
Renault Kangoo ZE
Рік випуску: з 2011 до 2016
Середня ціна: від 7 000 до 11 500 доларів
Для перевезень підійде електрофургон Renault Kangoo ZE. Його запас ходу становить майже 150 км на одному заряді.
Це один із найдешевших електрофургонів на вторинному ринку в Україні. Його електромотор видає 60 л.
Smart EQ/ED Fortwo
Рік випуску: з 2013 до 2018
Середня ціна: від 7 000 до 13 500 доларів
Електрична версія двомісного міського електромобіля Smart Fortwo сподобається шанувальникам невеликих авто. Потужність електромотора складає від 55 до 110 к. с. Середній запас ходу – приблизно 150 км.
Renault Fluence ZE
Рік випуску: з 2011 до 2013
Середня ціна: від 8 000 до 11 000 доларів
Седан Renault Fluence ZE має більш просторий салон, порівняно з іншими авто в добірці. Крім цього модель відрізняється непоганим оснащенням.
Потужність електромотора складає 90 к. с. Заявлений запас ходу – 200 км на одному заряді.
Раніше Фокус писав, що в Китаї представили розкішний електромобіль з великою потужністю та запасом ходу 730 км.