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Авто

Какие бюджетные электромобили с пробегом можно купить в Украине (фото)

На украинском вторичном рынке достаточно недорогих электрокаров
На украинском вторичном рынке достаточно недорогих электрокаров

Популярный электромобиль Nissan Leaf пользуется спросом и в Украине. Помимо него на вторичном рынке доступно множество предложений.

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Вторичный рынок электромобилей в Украине состоит из десятка различных моделей, которые подходят под различные бюджеты. Мы рассмотрели 5 недорогих авто на электротяге, которые доступны на автоплощадках.

Nissan Leaf

Nissan Leaf обладает неплохим оснащением и приемлемым запасом хода Fullscreen
Nissan Leaf обладает неплохим оснащением и приемлемым запасом хода

Год выпуска: с 2010 до 2016

Средняя цена: от 7000 до 9500 долларов

Nissan Leaf давно зарекомендовал себя как надежный электромобиль. Средний запас хода составляет около 200 км, в зависимости от аккумуляторных блоков.

Менее чем за 10 тысяч долларов владелец получает бесключевой доступ, камеру заднего вида и климат-контроль. Некоторые комплектации также оснащаются поддержкой быстрой зарядки.

Важно
Вместо генератора: к Nissan Leaf подключили большую новогоднюю елку (фото)
Вместо генератора: к Nissan Leaf подключили большую новогоднюю елку (фото)

Mitsubishi i-MiEV / Citroen C-Zero / Peugeot iOn

Компактный электромобиль радует небольшой стоимостью Fullscreen
Компактный электромобиль радует небольшой стоимостью
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Год выпуска: с 2011 до 2015

Средняя цена: от 6000 до 8000 долларов

Компактный электромобиль выпускают сразу три автопроизводителя: Mitshubishi, Citroen и Peugeot. Он оснащается электромотором на 67 л.с., а запас хода составляет около 135 км на одном заряде.

Автомобиль обладает неплохим оснащением, которое включает кондиционер, помощь при старте в гору, отделку руля и рычага КПП кожей, а также поддержку быстрой зарядки.

Renault Kangoo Z.E.

Renault Kangoo Z.E. подойдет для городских перевозок Fullscreen
Renault Kangoo Z.E. подойдет для городских перевозок

Год выпуска: с 2011 до 2016

Средняя цена: от 7000 до 11500 долларов

Для перевозок подойдет электрофургон Renault Kangoo Z.E. Его запас хода составляет около 150 км на одном заряде.

Это один из самых дешевых электрофургонов на вторичном рынке в Украине. Его электромотор выдает 60 л.с.

Smart EQ/ED Fortwo

Электрический Smart понравится любителям компактных авто Fullscreen
Электрический Smart понравится любителям компактных авто

Год выпуска: с 2013 до 2018

Средняя цена: от 7000 до 13500 долларов

Электрическая версия двухместного городского электромобиля Smart Fortwo понравится любителям небольших авто. Мощность электромотора составляет от 55 до 110 л.с. Средний запас хода – около 150 км.

Renault Fluence Z.E.

Renault Fluence Z.E. может проехать около 200 км на одном заряде Fullscreen
Renault Fluence Z.E. может проехать около 200 км на одном заряде

Год выпуска: с 2011 до 2013

Средняя цена: от 8000 до 11000 долларов

Седан Renault Fluence Z.E. обладает более просторным салоном, в сравнении с другими авто в подборке. Помимо этого модель выделяется неплохим оснащением.

Мощность электромотора составляет 90 л.с. Заявленный запас хода – 200 км на одном заряде.

Ранее Фокус писал, что в Китае представили роскошный электромобиль с большой мощностью и запасом хода 730 км