Какие бюджетные электромобили с пробегом можно купить в Украине (фото)

Популярный электромобиль Nissan Leaf пользуется спросом и в Украине. Помимо него на вторичном рынке доступно множество предложений.

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Вторичный рынок электромобилей в Украине состоит из десятка различных моделей, которые подходят под различные бюджеты. Мы рассмотрели 5 недорогих авто на электротяге, которые доступны на автоплощадках.

Nissan Leaf

[ + – ] Nissan Leaf обладает неплохим оснащением и приемлемым запасом хода

Год выпуска: с 2010 до 2016

Средняя цена: от 7000 до 9500 долларов

Nissan Leaf давно зарекомендовал себя как надежный электромобиль. Средний запас хода составляет около 200 км, в зависимости от аккумуляторных блоков.

Менее чем за 10 тысяч долларов владелец получает бесключевой доступ, камеру заднего вида и климат-контроль. Некоторые комплектации также оснащаются поддержкой быстрой зарядки.

Важно

Вместо генератора: к Nissan Leaf подключили большую новогоднюю елку (фото)

Mitsubishi i-MiEV / Citroen C-Zero / Peugeot iOn

[ + – ] Компактный электромобиль радует небольшой стоимостью Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Год выпуска: с 2011 до 2015

Средняя цена: от 6000 до 8000 долларов

Компактный электромобиль выпускают сразу три автопроизводителя: Mitshubishi, Citroen и Peugeot. Он оснащается электромотором на 67 л.с., а запас хода составляет около 135 км на одном заряде.

Автомобиль обладает неплохим оснащением, которое включает кондиционер, помощь при старте в гору, отделку руля и рычага КПП кожей, а также поддержку быстрой зарядки.

Renault Kangoo Z.E.

[ + – ] Renault Kangoo Z.E. подойдет для городских перевозок

Год выпуска: с 2011 до 2016

Средняя цена: от 7000 до 11500 долларов

Для перевозок подойдет электрофургон Renault Kangoo Z.E. Его запас хода составляет около 150 км на одном заряде.

Это один из самых дешевых электрофургонов на вторичном рынке в Украине. Его электромотор выдает 60 л.с.

Smart EQ/ED Fortwo

[ + – ] Электрический Smart понравится любителям компактных авто

Год выпуска: с 2013 до 2018

Средняя цена: от 7000 до 13500 долларов

Электрическая версия двухместного городского электромобиля Smart Fortwo понравится любителям небольших авто. Мощность электромотора составляет от 55 до 110 л.с. Средний запас хода – около 150 км.

Renault Fluence Z.E.

[ + – ] Renault Fluence Z.E. может проехать около 200 км на одном заряде

Год выпуска: с 2011 до 2013

Средняя цена: от 8000 до 11000 долларов

Седан Renault Fluence Z.E. обладает более просторным салоном, в сравнении с другими авто в подборке. Помимо этого модель выделяется неплохим оснащением.

Мощность электромотора составляет 90 л.с. Заявленный запас хода – 200 км на одном заряде.

Ранее Фокус писал, что в Китае представили роскошный электромобиль с большой мощностью и запасом хода 730 км