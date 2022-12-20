Механика или автомат: авто с каким типом трансмиссии самые популярные в Украине
Автомобили с механикой все еще пользуются большим спросом в Украине, несмотря на мировые тенденции. Во время действия "нулевой" растаможки украинцы чаще ввозили в страну модели на автомате.
Эксперты проанализировали статистические данные по продажам авто в Украине. В Институте исследований авторынка рассказали, с какой трансмиссией легковых автомобилей продают больше.
Автомобили на механике
В январе 2022 года большинство легковых авто в Украине были оснащены механической трансмиссией. На 65,5% автомобилей, продаваемых в нашей стране, установлена МКПП.
В феврале доля автомобилей на механике была самой высокой — 66%. Также украинцы чаще покупали авто с МКПП после прекращения действия "нулевой" растаможки. По состоянию на ноябрь их доля составляет 65,8%.
Автомобили на автомате
Эксперты рассказали, что в июле 2022 года в продаже зафиксировали самую высокую долю автомобилей, оборудованных автоматической КПП — 40,9%. Больше всего в Украину ввезли авто с автоматом во время действия "нулевой" растаможки.
В исследовании сказано, что средний возраст авто в продаже с АКПП почти вдвое меньше моделей с МКПП (11 лет и 19,6 года соответственно). По словам экспертов, водители не доверяют старым автомобилям с автоматом.
Средние цены на авто в Украине
Автомобили на автомате в среднем продаются за $10 900. В январе этот показатель составлял $11 900.
Авто с механической трансмиссией значительно дешевле. В ноябре модели с МКПП в среднем продавались за $3600.Важно
В качестве примера эксперты сравнили стоимость Volkswagen Passat с АКПП и МКПП. Модель с автоматом будет иметь средний возраст 10,7 года и в обойдется примерно в $10 500, а с механикой — $4800 (с возрастом 19,8 года)
Эксперты подчеркнули, что доля автомобилей с АКПП значительно больше у премиум брендов. Более дешевые автопроизводители чаще оснащают свои модели механикой.
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