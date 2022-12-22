Бензин, дизель или электро: какие двигатели предпочитают украинцы

Доля бензиновых авто на украинском рынке уменьшается, но все равно остается высокой. В то же время стремительно растет спрос на электромобили.

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В Украине наибольшим спросом пользуются бензиновые автомобили. Из 3090 новых авто, купленных в ноябре, 55% были оснащены именно бензиновыми двигателями. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Отмечается, что спрос на бензиновые авто в Украине снижается – в ноябре прошлогом году их было 64%. На втором месте по популярности – дизельные моторы: их доля составляет 22%, как и год назад.

[ + – ] Renault Duster чаще всего берут с дизельным мотором Фото: Renault

Гибриды занимают 13% рынка – это на 2% больше, чем в ноябре 2021 года. Ну а самый большой рост продемонстрировали электрокары: их доля за год увеличилась с 2 до 9%. Меньше всего покупают новые авто с ГБО – их всего 1% на рынке.

Важно

Названы самые дорогие и самые дешевые б/у авто в Украине за 2022 год

Названы и самые популярные авто с разными типами двигателей:

Бензиновые моторы – Toyota RAV4

Дизельные двигатели – Renault Duster

Гибриды – Toyota RAV4 Hybrid

Электромобили – Volkswagen ID.4

Авто с ГБО – Renault Duster

Ранее Фокус рассказывал о предпочтениях украинцев при выборе коробки передач автомобиля. Автомобилисты остаются довольно консервативными.

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