Названы самые дорогие и самые дешевые б/у авто в Украине за 2022 год

Эксперты проанализировали предложение на вторичном рынке авто. Наиболее доступными являются старые советские модели, а самыми дорогими – премиальные кроссоверы.

Related video

Опубликован рейтинг самых дешевых и самых дорогих авто с пробегом на украинском рынке. Его составили в Институте исследований авторынка после мониторинга объявлений по продаже б/у авто.

В рейтинге учитывались только более-менее массовые модели, количество объявлений по которым составляло минимум 50. То есть эксклюзивные McLaren или Ferrari в список не попали.

Среди наиболее доступных машин с пробегом преобладают советские модели – они заняли все места в ТОП-10. Самый дешевый автомобиль в Украине – "Запорожец" ЗАЗ-968: его средняя цена составляет 350 долларов, а возраст – 35,3 года.

[ + – ] "Запорожец" является самым дешевым б/у авто в Украине Фото: ЗАЗ

Самые дешевые б/у авто в Украине

ЗАЗ 968 — средняя цена $350, средний возраст – 35,3 года Москвич-412 — $400, 37,5 года Москвич-2140 — $400, 39,1 года ИЖ-2125 — $474, 36,3 года ВАЗ-2101 — $550, 42,3 года ИЖ-2715 — $564, 31,6 года ВАЗ-2102 — $600, 41,9 года ЗАЗ-965 — $611, 52,2 года Москвич-2141 — $619, 31 год ВАЗ-2103 — $644, 42,9 года

Важно

Какие авто больше всего и меньше всего обесцениваются за 5 лет эксплуатации

Среди дорогих авто с пробегом преобладают кроссоверы премиум-класса, причем, как бензиновые, так и электрические. Абсолютный лидер – BMW X7, средняя цена которого достигает $94 тысячи. Также обращает на себя внимание Mercedes G-Class: Гелендваген не обесценивается, ведь его средний возраст – 11,5 лет, а стоимость – $56 500

[ + – ] Подержанный кроссовер BMW X7 стоит почти 100 тысяч долларов Фото: BMW

ТОП-10 самых дорогих б/у авто в Украине:

BMW X7 — средняя цена $93 999, средний возраст 2,2 года Audi Q8 — $74 500, 2,7 года Audi E-Tron — $67 000, 1,9 года Range Rover Velar — $62 500, 3 года Mercedes-Benz GLS — $59 500, 3,5 года Tesla Model Y — $58 000, 1,1 года Tesla Model X — $57 000, 4,5 года Mercedes-Benz G-Class — $56 500, 11,5 лет Mercedes-Benz GLE — $53 750, 4 года Porsche Macan — $46 450, 4,8 года

Ранее Фокус рассказывал про самые надежные автомобили современности по мнению немцев.