Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Названы самые дорогие и самые дешевые б/у авто в Украине за 2022 год

продажа бу авто, самые дешевые бу авто, бу авто в Украине, BMW X7. Запорожец ЗАЗ-968
Фото: autoua.net | Эксперты проанализировали рынок авто с пробегом

Эксперты проанализировали предложение на вторичном рынке авто. Наиболее доступными являются старые советские модели, а самыми дорогими – премиальные кроссоверы.

Related video

Опубликован рейтинг самых дешевых и самых дорогих авто с пробегом на украинском рынке. Его составили в Институте исследований авторынка после мониторинга объявлений по продаже б/у авто.

В рейтинге учитывались только более-менее массовые модели, количество объявлений по которым составляло минимум 50. То есть эксклюзивные McLaren или Ferrari в список не попали.

Среди наиболее доступных машин с пробегом преобладают советские модели – они заняли все места в ТОП-10. Самый дешевый автомобиль в Украине – "Запорожец" ЗАЗ-968: его средняя цена составляет 350 долларов, а возраст – 35,3 года.

продажа бу авто, самые дешевые бу авто, бу авто в Украине, BMW X7. Запорожец ЗАЗ-968 Fullscreen
"Запорожец" является самым дешевым б/у авто в Украине
Фото: ЗАЗ

Самые дешевые б/у авто в Украине

  1. ЗАЗ 968 — средняя цена $350, средний возраст – 35,3 года
  2. Москвич-412 — $400, 37,5 года
  3. Москвич-2140 — $400, 39,1 года
  4. ИЖ-2125 — $474, 36,3 года
  5. ВАЗ-2101 — $550, 42,3 года
  6. ИЖ-2715 — $564, 31,6 года
  7. ВАЗ-2102 — $600, 41,9 года
  8. ЗАЗ-965 — $611, 52,2 года
  9. Москвич-2141 — $619, 31 год
  10. ВАЗ-2103 — $644, 42,9 года
Важно
Какие авто больше всего и меньше всего обесцениваются за 5 лет эксплуатации
Какие авто больше всего и меньше всего обесцениваются за 5 лет эксплуатации

Среди дорогих авто с пробегом преобладают кроссоверы премиум-класса, причем, как бензиновые, так и электрические. Абсолютный лидер – BMW X7, средняя цена которого достигает $94 тысячи. Также обращает на себя внимание Mercedes G-Class: Гелендваген не обесценивается, ведь его средний возраст – 11,5 лет, а стоимость – $56 500

продажа бу авто, самые дешевые бу авто, бу авто в Украине, BMW X7. Запорожец ЗАЗ-968 Fullscreen
Подержанный кроссовер BMW X7 стоит почти 100 тысяч долларов
Фото: BMW

ТОП-10 самых дорогих б/у авто в Украине:

  1. BMW X7 — средняя цена $93 999, средний возраст 2,2 года
  2. Audi Q8 — $74 500, 2,7 года
  3. Audi E-Tron — $67 000, 1,9 года
  4. Range Rover Velar — $62 500, 3 года
  5. Mercedes-Benz GLS — $59 500, 3,5 года
  6. Tesla Model Y — $58 000, 1,1 года
  7. Tesla Model X — $57 000, 4,5 года
  8. Mercedes-Benz G-Class — $56 500, 11,5 лет
  9. Mercedes-Benz GLE — $53 750, 4 года
  10. Porsche Macan — $46 450, 4,8 года

Ранее Фокус рассказывал про самые надежные автомобили современности по мнению немцев.