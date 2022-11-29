Названі найдорожчі та найдешевші вживані авто в Україні за 2022 рік

Експерти проаналізували пропозицію на вторинному ринку авто. Найдоступнішими є старі радянські моделі, а найдорожчими — преміальні кросовери.

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Опубліковано рейтинг найдешевших і найдорожчих авто з пробігом на українському ринку. Його склали в Інституті досліджень авторинку після моніторингу оголошень з продажу вживаних авто.

У рейтингу враховувалися лише більш-менш масові моделі, кількість оголошень про які становила щонайменше 50. Тобто ексклюзивні McLaren чи Ferrari в список не потрапили.

Серед найдоступніших машин із пробігом переважають радянські моделі — вони зайняли всі місця в топ 10. Найдешевший автомобіль в Україні — "Запорожець" ЗАЗ-968: його середня ціна становить 350 доларів, а вік — 35,3 року.

[ + – ] "Запорожець" є найдешевшим вживаним авто в Україні Фото: ЗАЗ

Найдешевші вживані авто в Україні

ЗАЗ 968 — середня ціна $350, середній вік — 35,3 року Москвич-412 — $400, 37,5 року Москвич-2140 — $400, 39,1 року ІЖ-2125 — $474, 36,3 року ВАЗ-2101 — $550, 42,3 року ІЖ-2715 — $564, 31,6 року ВАЗ-2102 — $600, 41,9 року ЗАЗ-965 — $611, 52,2 року Москвич-2141 — $619, 31 рік ВАЗ-2103 — $644, 42,9 року

Важливо

Які авто найбільше і найменше знецінюються за 5 років експлуатації

Серед дорогих авто з пробігом переважають кросовери преміум-класу, причому як бензинові, так і електричні. Абсолютний лідер — BMW X7, середня ціна якого досягає $94 тисяч. Також привертає увагу Mercedes G-Class: "Гелендваген" не знецінюється, адже його середній вік — 11,5 року, а вартість — $56 500.

[ + – ] Уживаний кросовер BMW X7 коштує майже 100 тисяч доларів Фото: BMW

ТОП10 найдорожчих авто в Україні:

BMW X7 — середня ціна $93 999, середній вік 2,2 року Audi Q8 — $74 500, 2,7 року Audi E-Tron — $67 000, 1,9 року Range Rover Velar — $ 2 500, 3 роки Mercedes-Benz GLS — $59 500, 3,5 року Tesla Model Y — $58 000, 1,1 року Tesla Model X — $57 000, 4,5 року Mercedes-Benz G-Class — $56 500, 11,5 року Mercedes-Benz GLE — $53 750, 4 роки Porsche Macan — $46 450, 4,8 року

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