Экстравагантный флагман: в Украине появился новый BMW 7 Series 2023 (фото)

BMW 7 Series G70 кардинально изменился внешне и стал крупнее. Седан предложен в бензиновых и гибридных версиях, а еще в Украине появится электрический вариант.

Related video

В Украину привезли новый BMW 7 Series 2023 модельного года. Флагманский седан немецкой марки засветился в Одессе. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Новая семерка BMW подросла до 5390 мм в длину и выглядит гораздо оригинальнее модели прошлого поколения. У нее огромная решетка радиатора, тоненькие "двухэтажные" фары и агрессивный передний бампер.

[ + – ] В Одессе сняли 544-сильный BMW 760i xDrive Фото: topgir.com.ua

В салоне на передней панели установлены два изогнутых дисплея, а среди опций есть огромный 31-дюймовый монитор в потолке для задних пассажиров. Все BMW 7 Series G70получили пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Важно

В Украине появились недорогие электромобили для бизнеса (фото)

В Одессе сняли версию BMW 760i xDrive с 4,4-литровым 544-сильным V8 твин-турбо и полным приводом. Такой седан стоит от 4,15 млн гривен и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

[ + – ] Для задних пассажиров доступен огромный монитор Фото: BMW

Также в Украине доступны модификации BMW 7 Series 2023 с 3,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 272 и 381 л. с. и плаг-ин гибриды мощностью 489 и 571 л. с., а еще анонсирован электромобиль BMW i7. А вот дизельных модификаций пока нет.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили очень редкий спортивный седан BMW, способный развить 300 км/ч.