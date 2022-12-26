Региональные бестселлеры: самые продаваемые автомобили в разных областях Украины за год

В 2022 году украинцы отдавали предпочтение кроссоверам. Японский Toyota RAV-4 стал самой популярной моделью сразу в трех регионах нашей страны.

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УкрАвтопром назвал самые продаваемые автомобили в разных регионах Украины за 2022 год. Среди них кроссоверы и компактный французский седан. Результаты появились в Telegram-канале компании.

За 11 месяцев 2022 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали:

г. Киев – 10 277 проданных авто Днепропетровская область – 2948 проданных авто Киевская область – 2537 проданных авто Львовская область – 1867 проданных авто Одесская область – 1687 проданных авто

Эти пять регионов показали 57% от общеукраинского рынка новых авто. Всего с января по ноябрь 2022 года в Украине было зарегистрировано 34 тысячи новых легковых автомобилей.

Важно

Бензин, дизель или электро: какие двигатели предпочитают украинцы

Самым популярным автомобилем в Киеве стал кроссовер Toyota RAV-4. Также эту модель покупали чаще всего в Киевской и Львовской областях.

В Днепропетровской области самой популярной моделью стал кроссовер Renault Duster. В Одесской области звание бестселлера получил компактный седан Peugeot 301.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится бюджетный британский электромобиль MG 4 с запасом хода до 450 км.