Региональные бестселлеры: самые продаваемые автомобили в разных областях Украины за год
В 2022 году украинцы отдавали предпочтение кроссоверам. Японский Toyota RAV-4 стал самой популярной моделью сразу в трех регионах нашей страны.
УкрАвтопром назвал самые продаваемые автомобили в разных регионах Украины за 2022 год. Среди них кроссоверы и компактный французский седан. Результаты появились в Telegram-канале компании.
За 11 месяцев 2022 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали:
- г. Киев – 10 277 проданных авто
- Днепропетровская область – 2948 проданных авто
- Киевская область – 2537 проданных авто
- Львовская область – 1867 проданных авто
- Одесская область – 1687 проданных авто
Эти пять регионов показали 57% от общеукраинского рынка новых авто. Всего с января по ноябрь 2022 года в Украине было зарегистрировано 34 тысячи новых легковых автомобилей.
Самым популярным автомобилем в Киеве стал кроссовер Toyota RAV-4. Также эту модель покупали чаще всего в Киевской и Львовской областях.
В Днепропетровской области самой популярной моделью стал кроссовер Renault Duster. В Одесской области звание бестселлера получил компактный седан Peugeot 301.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится бюджетный британский электромобиль MG 4 с запасом хода до 450 км.