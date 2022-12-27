Украинцы стали реже покупать электромобили: самые популярные модели ноября

В Украине в ноябре купили 268 новых автомобилей на электротяге. Самым популярным электромобилем по продажам стал Volkswagen ID.4.

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В ноябре украинцы стали реже покупать электромобили из-за проблем с электроэнергией в стране. Несмотря на это некоторые модели продолжают пользоваться неплохим спросом. На портале AUTO.RIA рассказали, какие авто на электротяге покупали в Украине.

Спрос на новые электромобили в Украине в ноябре продемонстрировал небольшое падение. Всего за месяц купили 268 новых авто на электротяге.

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Лидером рынка остается Volkswagen ID.4. В ноябре продали 96 электрокроссоверов. На втором месте по продажам расположился японский электроссовер Honda M-NV. Украинцы за месяц купили 26 авто этой модели.

Третье место разделили сразу два электромобиля — роскошный Mercedes-Benz EQS и кроссовер с граненным дизайном Hyundai Ioniq 5. За месяц в Украине продали по 17 авто этих моделей.

Самые продаваемые электромобили в Украине в ноябре:

Volkswagen ID.4 — 96 авто Honda M-NV — 26 авто Mercedes-Benz EQS/Hyundai Ioniq 5 — 17 авто Mercedes-Benz EQC — 14 авто Volkswagen ID.6 — 12 авто Volvo XC40 Recharge — 11 авто Hyundai Kona Electric — 10 авто Volvo C40 Recharge/Mercedes-Benz EQA — 8 авто Nissan Leaf/BYD E2 — 6 авто BYD Yuan — 5 авто Mercedes-Benz EQB — 4 авто Volkswagen ID.3 — 3 авто

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