Електромобіль Tesla не зміг зарядитися на морозі (відео)

Власник Tesla Model S хотів зарядити свій електромобіль перед поїздкою у відпустку, але щось пішло не так. У компанії Tesla поки що ніяк не прокоментували цей інцидент.

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Власник Tesla Model S, радіоведучий Домінік Наті не зміг зарядити електромобіль на станції Supercharger. Через морози система відклала зарядку, поки не прогріється акумулятор, але через годину електрокар так і не став заряджатися. Ведучий опублікував ролик із інцидентом на своїй сторінці у Twitter.

У всіх моделях Tesla є функція підігріву акумулятора, яка дозволяє заряджати електромобіль під час морозу. У автомобіля Домініка Наті стався збій, через що зарядка так і не розпочалася.

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Ведучий розповів, що того дня на вулиці було не так уже й холодно — температура повітря становила -7°C. Він хотів зарядити свою Tesla Model S перед поїздкою у відпустку.

[ + – ] Tesla Model S під час спроби зарядитися показував повідомлення про те, що він прогріває акумуляторну батарею

Електромобіль під час підключення до зарядного пристрою показував повідомлення про те, що він прогріває акумулятор для підготовки до зарядки. За годину зарядка не почалася.

Ведучий зазначив, що зв'язався з компанією Tesla щодо цього. Він досі не отримав відповіді на свою скаргу.

Раніше Фокус повідомив, що через автопілот Tesla в США сталася масова ДТП за участю восьми автомобілів.