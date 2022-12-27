Электромобиль Tesla не смог зарядиться на морозе (видео)
Владелец Tesla Model S хотел зарядить свой электромобиль перед поездкой в отпуск, но что-то пошло не так. В компании Tesla пока никак не прокомментировали этот инцидент.
Владелец Tesla Model S радиоведущий Доминик Нати не смог зарядить свой электромобиль на станции Supercharger. Из-за морозов система отложила зарядку, пока не прогреется аккумулятор, но спустя час электрокар так и не стал заряжаться. Ведущий опубликовал ролик с инцидентом на своей странице в Twitter.
Во всех моделях Tesla есть функция подогрева аккумулятора, которая позволяет заряжать электромобиль при морозе. У автомобиля Доминика Нати произошел сбой, из-за чего зарядка так и не началась.Важно
Ведущий рассказал, что в тот день на улице было не так уж и холодно — температура воздуха составляла -7 °C. Он хотел зарядить свою Tesla Model S перед поездкой в отпуск.
Электромобиль при подключении к зарядному устройству показывал сообщение о том, что он прогревает аккумуляторную батарею для подготовки к зарядке. Через час зарядка не началась.
Ведущий отметил, что связался с компанией Tesla по этому поводу. Он до сих пор не получил ответ на свою жалобу.
Ранее Фокус сообщил, что из-за автопилота Tesla в США произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.