Электромобиль Tesla не смог зарядиться на морозе (видео)

Владелец Tesla Model S хотел зарядить свой электромобиль перед поездкой в ​​отпуск, но что-то пошло не так. В компании Tesla пока никак не прокомментировали этот инцидент.

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Владелец Tesla Model S радиоведущий Доминик Нати не смог зарядить свой электромобиль на станции Supercharger. Из-за морозов система отложила зарядку, пока не прогреется аккумулятор, но спустя час электрокар так и не стал заряжаться. Ведущий опубликовал ролик с инцидентом на своей странице в Twitter.

Во всех моделях Tesla есть функция подогрева аккумулятора, которая позволяет заряжать электромобиль при морозе. У автомобиля Доминика Нати произошел сбой, из-за чего зарядка так и не началась.

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Ведущий рассказал, что в тот день на улице было не так уж и холодно — температура воздуха составляла -7 °C. Он хотел зарядить свою Tesla Model S перед поездкой в ​​отпуск.

[ + – ] Tesla Model S при попытке подзарядиться показывал сообщение о том, что он прогревает аккумуляторную батарею

Электромобиль при подключении к зарядному устройству показывал сообщение о том, что он прогревает аккумуляторную батарею для подготовки к зарядке. Через час зарядка не началась.

Ведущий отметил, что связался с компанией Tesla по этому поводу. Он до сих пор не получил ответ на свою жалобу.

Ранее Фокус сообщил, что из-за автопилота Tesla в США произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.