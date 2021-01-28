Tesla обновила дизайн электрокара Model S

Вместо руля компания Илона Маска установила в автомобиль штурвал.

Tesla представила обновленный интерьер своего автомобиля Model S. Об этом говорится на сайте производителя электромобилей.

Автомобиль получит широкоформатный дисплей произошли как у Model 3.

Вместо руля появился U-образный штурвал.

Добавлен дисплей для пассажиров заднего ряда.

Кроме того, появилась версия Plaid+ c запасом хода около 836 км.

На сайте Tesla указано, что мощность компьютера в Model S составляет около 10 терафлопс, есть доступ к различным играм через Tesla Arcade, поддерживается подключение беспроводных контроллеров.

Стоимость новой Model S стартует с отметки 79990 долларов за версию Long Range (два электромотора, разгон от 0 до 60 миль/ч за 3.1 с, максимальная скорость 249 км/ч, запас хода 663 км). Также предлагаются две трехмоторные модификации: Plaid (от 119990 долларов) и Plaid+ (от 139990 долларов).

Напомним, основатель и основной владелец Tesla Илон Маск сейчас занимает первое и второе места в рейтингах богатейших людей планеты по версии Bloomberg и Forbes. В 2020 году прибыль производителя электромобилей Tesla Motors составила $721 млн. Компания впервые получила прибыль по итогам целого года.