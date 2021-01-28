Tesla впервые показала прибыль по итогам года

"Прошлый год стал для Tesla переломным", – говорится в отчете компании.

В 2020 году прибыль производителя электромобилей Tesla Motors составила $721 млн. Компания впервые получила прибыль по итогам целого года. В 2019 году был зафиксирован убыток $862 млн.

Выручка компании достигла $31,5 млрд (в 2019 году — $24,5 млрд). Компания продала за год 499 550 автомобилей – это рекордный для нее результат. Наибольшей популярностью пользуются Model 3 и Model Y – вместе их продано 442 511.

"Прошлый год стал для Tesla переломным", – говорится в отчете компании. Но 2021 год "будет еще более важным", поскольку компания наращивает объемы производства на своем заводе в Китае и нацелена начать производство на новых заводах, которые сейчас строятся в Германии и США.

За 2020 год стоимость акций Tesla выросла в 10 раз: с $88,6 до $864,2 на 27 января 2021-го.

Напомним, основатель и основной владелец Tesla Илон Маск сейчас занимает первое и второе места в рейтингах богатейших людей планеты по версии Bloomberg и Forbes.