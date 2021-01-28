Tesla вперше показала прибуток за підсумками року

"Минулий рік став для Tesla переломним", — йдеться в звіті компанії.

У 2020 році прибуток виробника електромобілів Tesla Motors склала $ 721 млн. Компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року. У 2019 зафіксовано збиток $ 862 млн.

Виручка компанії досягла $ 31,5 млрд (у 2019 році — $ 24,5 млрд). Компанія продала за рік 499 550 автомобілів — це рекордний для неї результат. Найбільшою популярністю користуються Model 3 і Model Y — разом їх продано 442 511.

"Минулий рік став для Tesla переломним", — йдеться в звіті компанії. Але 2021 рік "буде ще більш важливим", оскільки компанія нарощує обсяги виробництва на своєму заводі в Китаї та націлена почати виробництво на нових заводах, які зараз будуються в Німеччині і США.

За 2020 рік вартість акцій Tesla виросла вдесятеро: з $ 88,6 до $ 864,2 на 27 січня 2021-го.

Нагадаємо, засновник та основний власник Tesla Ілон Маск зараз посідає перше і друге місця в рейтингах найбагатших людей планети за версією Bloomberg і Forbes.