Первое место занимает Джефф Безос, третье – Билл Гейтс

Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск стал вторым самым богатым человеком в мире, опередив Билла Гейтса, основателя корпорации Microsoft. Однако первое место все еще за Джеффом Безосом, основателем интернет-компании Amazon. Об этом пишет CNN.

Состояние Маска оценили в 127,9 миллиарда долларов. Только в этом году он увеличил свой капитал на 100,3 миллиарда долларов, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира.

Еще в январе Маск занимал 35 место. Отмечается, что резкий рост его состояния вызван увеличением стоимости акций Tesla. За 2020 год благодаря росту акций Tesla и капитализации компании состояние Илона Маска увеличилось на 100 миллиардов долларов.

Напомним, на прошлой неделе Маск сместил из "тройки лидеров" главу Facebook Марка Цукерберга. А аналитики Bloomberg считают, что Билл Гейтс мог бы занять и первое место, но он и его жена Мелинда еще несколько лет назад пообещали потратить большую часть своего состояния на благотворительность и держат свое обещание.

По итогам торговой сессии 23 ноября акции Tesla подорожали на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к внушительным 500 миллиардам долларов — в 2,5 раза больше показателя Toyota, занимающей второе место рейтинга самых дорогих публичных автомобильных компаний мира.