Tesla оновила дизайн електрокара Model S

Замість керма компанія Ілона Маска встановила в автомобіль штурвал.

Tesla представила оновлений інтер'єр свого автомобіля Model S. Про це йдеться на сайті виробника електромобілів.

Автомобіль отримає широкоформатний дисплей як у Model 3.

Замість керма з'явився U-образний штурвал.

Доданий дисплей для пасажирів заднього ряду.

Крім того, з'явилася версія Plaid + із запасом ходу близько 836 км.

На сайті Tesla зазначено, що потужність комп'ютера в Model S становить близько 10 терафлопс, є доступ до різних ігор через Tesla Arcade, підтримується підключення бездротових контролерів.

Вартість нової Model S стартує з позначки 79990 доларів за версію Long Range (два електромотора, розгін від 0 до 60 миль/год за 3.1 с, максимальна швидкість 249 км/год, запас ходу 663 км). Також пропонуються дві тримоторні модифікації: Plaid (від 119 990 доларів) і Plaid + (від 139 990 доларів).

Нагадаємо: засновник і основний власник Tesla Ілон Маск зараз посідає перше і друге місця в рейтингах найбагатших людей планети за версією Bloomberg і Forbes. У 2020 році прибуток виробника електромобілів Tesla Motors становив $ 721 млн. Компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року.