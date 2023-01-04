Розкрито нові подробиці найдоступнішого електромобіля Tesla за $25 000

Недорогий хетчбек Tesla Model 2 збудують на новій платформі. Запас ходу електромобіля складе щонайменше 400 км.

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Найдешевший електрокар Tesla за 25 000 доларів презентують у 2024 році. Такий прогноз озвучили аналітики ринку з Loup Ventures. Про це повідомляє сайт Teslarati.

Очікується, що прем'єра доступної моделі Tesla відбудеться в першій половині 2024 року, а її виробництво стартує 2025-го. Раніше повідомлялося, що авто можуть представити у 2023 році, однак у Loup Ventures вважають, що це навряд чи станеться. Справа в тому, що в Tesla не хочуть, щоб новий електрокар відібрав покупців у седана Model 3, який є прибутковішим.

[ + – ] Поки що опубліковано лише один офіційний рендер Tesla Model 2 Фото: Tesla

Новинку, швидше за все, назвуть Tesla Model 2. Її розробкою займається китайська філія компанії. Саме Китай стане ключовим ринком для моделі, хоча вона має з'явитися і в Європі.

Раніше Ілон Маск заявив, що Model 2 стане наймасовішою Tesla — її випускатимуть більше, ніж решту електрокарів разом узятих. Зменшити початкову ціну до 25 000 доларів дозволить нова платформа.

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Наразі існує лише одне зображення моделі. Нова Tesla Model 2 — невеликий хетчбек С-класу з обтічним дизайном. Основними конкурентами моделі стануть оновлений Volkswagen ID.3 і Chevrolet Bolt.

Характеристики Tesla Model 2 поки що невідомі. Очікується, що запас ходу електрокара становитиме не менше 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Tesla готують і електричний мінівен.