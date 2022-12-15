Tesla готує великий електричний мінівен: перші зображення та подробиці

Tesla Robovan збудують на базі пікапа Cybertruck і випускатимуть на підприємстві в Техасі. Електрокар отримає пасажирську та вантажну версії.

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У Tesla розпочали розробку мінівена Robovan. Електромобіль можуть презентувати вже на початку 2024 року. Про це стало відомо журналістам сайту The Drive.

[ + – ] Поряд із пасажирським мінівеном запропонують вантажний фургон Фото: the drive

Про можливу появу Tesla Robovan кілька разів натякав Ілон Маск. На його думку, практичний трансформований мінівен для перевезення пасажирів і вантажів був би дуже доречним.

Ілон Маск якось написав у Twitter, що мінівен побудують на платформі пікапа Tesla Cybertruck. Так можна здешевити розробку моделі. Як і Cybertruck, електрокар Tesla Robovan випускатимуть на підприємстві в Техасі.

Швидше за все, Tesla Robovan матиме дві модифікації — пасажирський мінівен і вантажний фургон. Особливі сподівання покладаються саме на останню версію, адже попит на комерційні електрокари зараз досить високий — їх активно купують служби доставки та малий бізнес.

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Конкурентами Tesla Robovan стануть нові Volkswagen ID.Buzz та Mercedes-Benz EQV. Мінівен не буде настільки потужним і далекобійним, як топова Tesla Cybertruck, але, напевно, його запас ходу складе не менше 400 км, як у базової версії пікапа.

Раніше Фокус повідомляв, що нова Tesla Roadster надійде у виробництво з 2023 року. Суперкар випускатимуть невеликими серіями.