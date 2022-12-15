Tesla готує великий електричний мінівен: перші зображення та подробиці
Tesla Robovan збудують на базі пікапа Cybertruck і випускатимуть на підприємстві в Техасі. Електрокар отримає пасажирську та вантажну версії.
У Tesla розпочали розробку мінівена Robovan. Електромобіль можуть презентувати вже на початку 2024 року. Про це стало відомо журналістам сайту The Drive.
Про можливу появу Tesla Robovan кілька разів натякав Ілон Маск. На його думку, практичний трансформований мінівен для перевезення пасажирів і вантажів був би дуже доречним.
Ілон Маск якось написав у Twitter, що мінівен побудують на платформі пікапа Tesla Cybertruck. Так можна здешевити розробку моделі. Як і Cybertruck, електрокар Tesla Robovan випускатимуть на підприємстві в Техасі.
Швидше за все, Tesla Robovan матиме дві модифікації — пасажирський мінівен і вантажний фургон. Особливі сподівання покладаються саме на останню версію, адже попит на комерційні електрокари зараз досить високий — їх активно купують служби доставки та малий бізнес.Важливо
Конкурентами Tesla Robovan стануть нові Volkswagen ID.Buzz та Mercedes-Benz EQV. Мінівен не буде настільки потужним і далекобійним, як топова Tesla Cybertruck, але, напевно, його запас ходу складе не менше 400 км, як у базової версії пікапа.
Раніше Фокус повідомляв, що нова Tesla Roadster надійде у виробництво з 2023 року. Суперкар випускатимуть невеликими серіями.