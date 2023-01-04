Раскрыты новые подробности самого доступного электромобиля Tesla за $25 000

Недорогой хэтчбек Tesla Model 2 построят на новой платформе. Запас хода электромобиля составит не менее 400 км.

Related video

Самый дешевый электрокар Tesla за 25 000 долларов будет презентован в 2024 году. Такой прогноз озвучили аналитики рынка из Loup Ventures. Об этом сообщает сайт Teslarati.

Ожидается, что премьера доступной модели Tesla состоится в первой половине 2024 года, а ее производство стартует в 2025-м. Ранее сообщалось, что авто могут представить в 2023 году, однако в Loup Ventures считают, что это вряд ли произойдет. Дело в том, что в Tesla не хотят, чтобы новый электрокар отобрал покупателей у седана Model 3, который является более прибыльным.

[ + – ] Пока опубликован только один официальный рендер Tesla Model 2 Фото: Tesla

Новинку, скорее всего, назовут Tesla Model 2. Ее разработкой занимается китайский филиал компании. Именно Китай станет ключевым рынком для модели, хотя она должна появиться и в Европе.

Ранее Илон Маск заявил, что Model 2 станет самой массовой Tesla — ее будут выпускать больше, чем остальных электрокаров вместе взятых. Снизить начальную цену до 25 000 долларов позволит новая платформа.

Важно

Электромобили Tesla падают в цене быстрее других автомобилей — исследование

На данный момент существует только одно изображение модели. Новая Tesla Model 2 — небольшой хэтчбек С-класса с обтекаемым дизайном. Основными конкурентами модели станут обновленный Volkswagen ID.3 и Chevrolet Bolt.

Характеристики Tesla Model 2 пока неизвестны. Ожидается, что запас хода электрокара составит не менее 400 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Tesla готовят и электрический минивэн.