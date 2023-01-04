Раскрыты новые подробности самого доступного электромобиля Tesla за $25 000
Недорогой хэтчбек Tesla Model 2 построят на новой платформе. Запас хода электромобиля составит не менее 400 км.
Самый дешевый электрокар Tesla за 25 000 долларов будет презентован в 2024 году. Такой прогноз озвучили аналитики рынка из Loup Ventures. Об этом сообщает сайт Teslarati.
Ожидается, что премьера доступной модели Tesla состоится в первой половине 2024 года, а ее производство стартует в 2025-м. Ранее сообщалось, что авто могут представить в 2023 году, однако в Loup Ventures считают, что это вряд ли произойдет. Дело в том, что в Tesla не хотят, чтобы новый электрокар отобрал покупателей у седана Model 3, который является более прибыльным.
Новинку, скорее всего, назовут Tesla Model 2. Ее разработкой занимается китайский филиал компании. Именно Китай станет ключевым рынком для модели, хотя она должна появиться и в Европе.
Ранее Илон Маск заявил, что Model 2 станет самой массовой Tesla — ее будут выпускать больше, чем остальных электрокаров вместе взятых. Снизить начальную цену до 25 000 долларов позволит новая платформа.Важно
На данный момент существует только одно изображение модели. Новая Tesla Model 2 — небольшой хэтчбек С-класса с обтекаемым дизайном. Основными конкурентами модели станут обновленный Volkswagen ID.3 и Chevrolet Bolt.
Характеристики Tesla Model 2 пока неизвестны. Ожидается, что запас хода электрокара составит не менее 400 км.
Ранее Фокус сообщал, что в Tesla готовят и электрический минивэн.