Очередной обман Tesla: в электрокаре Model Y заметили махинации с тормозами (видео)

Владелец Tesla заметил у своего Model Y Performance пластиковые накладки на тормозные суппорты. В компании пока никак это не прокомментировали.

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На электромобилях Tesla Model Y Performance заметили фальшивые накладки на тормозные суппорты. Такой обман связан со сменой поставщиков запчастей для бренда. Об этом рассказали на сайте Inside EVs.

Летом 2022 года Tesla сменила поставщиков задних тормозов для Model Y Performance. До этого модель комплектовалась тормозами Brembo спереди и сзади, но на новых автомобилях устанавливают запчасти от Mando.

В версии Performance электромобиль Model Y оснащается электромоторами мощностью 450 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды.

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Для такой быстрой модификации требуются высокопроизводительные тормоза. Однако, на Tesla Model Y Performance устанавливают такие же задние тормозные суппорты, как и на более слабую версию Long Range.

Чтобы обман не был таким очевидным, Tesla устанавливает поверх задних тормозных суппортов пластиковые накладки. Они визуально делают их больше, но совершенно бесполезны при торможении.

На сайте Tesla указано, что Model Y Performance оснащается высокопроизводительной тормозной системой "Performance Brakes". Тем не менее там ничего не сказано о пластиковых накладках на задних суппортах.

Ранее Фокус писал, что Корейская комиссия по справедливой торговле оштрафовала Tesla на 2,2 миллиона долларов за ложную рекламу.