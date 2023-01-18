Электромобиль-амфибия: Tesla Model 3 показала свои возможности во время наводнения (видео)

Электромобиль Tesla Model 3 без труда справился с поездкой по воде. На это видео даже отреагировал СЕО американской компании Илон Маск.

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В США владелец Tesla Model 3 удивил прохожих и репортеров своей ездой по затопленным дорогам. Электромобиль без особого труда справился с этим испытанием. Видео опубликовали на странице Whole Mars Catalog в Twitter.

В Tesla не рекомендуют ездить на их электромобилях по воде. В компании предупредили, что так могут возникнуть технические поломки. Тем не менее, этого владельца электрокара не остановили правила безопасности.

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Tesla запретила пользоваться автопилотом невнимательным водителям

Пока прохожие говорили с репортерами о том, насколько сильно затопило улицы города, владелец Tesla Model 3 показал возможности своего авто. Сперва очевидцы подумали, что электромобиль перестанет работать, но он продолжил движение.

На этот ролик отреагировал и генеральный директор Tesla Илон Маск. Он репостнул видео с подписью "Водный авто".

Электромобили лучше справляются с ездой по воде, чем обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Все дело в отсутствии воздухозаборников для двигателя или выхлопной трубы, которые можно затопить.

Ранее Фокус писал, что на электромобилях Tesla Model Y Performance заметили фальшивые накладки на тормозные суппорты.