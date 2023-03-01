Honda презентувала 800-сильний кросовер CR-V із дверима, як у суперкарів (відео)
Honda CR-V Hybrid Racer збудували для демонстрації нових гоночних технологій. Інженери використовуватимуть автомобіль для доробки болідів IndyCar.
Honda представила екстремальний 800-сильний кросовер Honda CR-V Hybrid Racer. Він побудований у єдиному екземплярі для гоночних заходів. Подробиці розповіли на сайті Motor1.
Honda CR-V Hybrid Racer був збудований практично з нуля. Він лише зовні нагадує стандартний кросовер.
Нижня частина автомобіля виконана з вуглецевого волокна. Кросовер отримав широкий кузов із величезним антикрилом і дверима типу "крило метелика", як у суперкарів McLaren.
Honda CR-V Hybrid Racer заснований на трубчастому шасі. Проте верхня частина є сталевим кузовом CR-V шостого покоління.
Задня частина прикріплена до шарнірного механізму, що забезпечує доступ до моторного відсіку. Там розташована гібридна силова установка на чолі з 2,2-літровим турбодвигуном V6 від IndyCar.
Двигун налаштований для роботи на 100-відсотковому відновлюваному гоночному паливі Shell. Потужність силової установки складає 800 к.с.Важливо
Інженери використовувати Honda CR-V Hybrid Racer для різних випробувань. Кросовер стане основою для вивчення майбутніх гоночних технологій.
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