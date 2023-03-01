Honda презентувала 800-сильний кросовер CR-V із дверима, як у суперкарів (відео)

Honda CR-V Hybrid Racer збудували для демонстрації нових гоночних технологій. Інженери використовуватимуть автомобіль для доробки болідів IndyCar.

Related video

Honda представила екстремальний 800-сильний кросовер Honda CR-V Hybrid Racer. Він побудований у єдиному екземплярі для гоночних заходів. Подробиці розповіли на сайті Motor1.

Honda CR-V Hybrid Racer був збудований практично з нуля. Він лише зовні нагадує стандартний кросовер.

[ + – ] Двигун розмістили за передніми сидіннями автомобіля Фото: Honda

Нижня частина автомобіля виконана з вуглецевого волокна. Кросовер отримав широкий кузов із величезним антикрилом і дверима типу "крило метелика", як у суперкарів McLaren.

Honda CR-V Hybrid Racer заснований на трубчастому шасі. Проте верхня частина є сталевим кузовом CR-V шостого покоління.

[ + – ] Ззаду встановлено величезне антикрило Фото: Honda

Задня частина прикріплена до шарнірного механізму, що забезпечує доступ до моторного відсіку. Там розташована гібридна силова установка на чолі з 2,2-літровим турбодвигуном V6 від IndyCar.

Двигун налаштований для роботи на 100-відсотковому відновлюваному гоночному паливі Shell. Потужність силової установки складає 800 к.с.

Важливо

Nissan Leaf перетворили на шалений трековий болід з бензиновим двигуном (відео)

Інженери використовувати Honda CR-V Hybrid Racer для різних випробувань. Кросовер стане основою для вивчення майбутніх гоночних технологій.

[ + – ] Багатьох елементів інтер'єру позбулися для зниження ваги Фото: Honda

Раніше Фокус повідомив, що тюнери створили трековий болід на базі електромобіля Tesla Model 3.