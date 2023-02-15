Nissan Leaf перетворили на шалений трековий болід з бензиновим двигуном (відео)

Інженер вирішив побудувати незвичайний у світі гібрид на базі Nissan Leaf. У результаті автомобіль став видавати неймовірний звук і став набагато швидшим.

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Умілець Дерек Янг із Сан-Франциско побудував гібридний трековий спорткар на базі електромобіля Nissan Leaf. Автомобіль оснастили двигуном Kawasaki ZX-10R, який здатний розкручуватися до 13 000 об/хв. Відео опублікували на YouTube-каналі SuperfastMatt.

Дерек Янг вирішив побудувати найнезвичайніший автомобіль із мотоциклетним двигуном, який тільки можна уявити. Він заявив, що Nissan Leaf виявився чудовим варіантом через свою невисоку вартість та простоту.

Ентузіаст знайшов уживаний Nissan Leaf з поганою батареєю, який дешево коштував. Він вирішив поставити двигун Kawasaki на задню вісь, щоб зробити автомобіль повнопривідним.

Дерек Янг є інженером, тому для нього не стало проблемою модифікувати електромобіль. Умілець встановив 998-кубовий мотор змінений задній підрамник Lexus IS350, який розмістився в задній частині Nissan Leaf.

[ + – ] Для того, щоб встановити двигун Kawasaki ZX-10R в багажник Nissan Leaf, знадобилися деякі доробки Фото: Скриншот

Для того, щоб двигун приводив у рух колеса, потрібно було з'єднати ланцюговий привід секвентальної трансмісії з проміжною зірочкою, яка потім обертала диференціал. Також довелося попрацювати над системою охолодження двигуна.

Електродвигун та акумуляторна батарея Nissan Leaf залишилися на місці. У результаті вийшов потужний гібрид із повним приводом.

Гальмівна система була запозичена від елементів різних автомобілів. Наприклад, передні супорти взяті від Nissan 370Z, а передні гальмівні диски від Ford Mustang.

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Дерек Янг тепер використовує гібридний Nissan Leaf для поїздок гоночним треком. Він зазначив, що звук двигуна на високих оборотах просто приголомшливий.

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії створили нестандартний фургон Volkswagen Caddy RS V з потужним двигуном від Audi RS3.