Для швидкої доставки: фургон Volkswagen Caddy перетворили на надпотужний спорткар (фото)

Вантажний Volkswagen Caddy отримав двигун від Audi RS3 зі збільшеною до 736 к. с. потужністю. Фургону доопрацювали ходову, а його салон оздобили карбоном та алькантарою.

Related video

У Великій Британії створили нестандартний фургон Volkswagen Caddy RS V. Це справжній вовк в овечій шкурі, адже авто здатне кинути виклик надпотужним суперкарам. Про це пише сайт Carscoops.

[ + – ] Фургон занижений і отримав аеродинамічний обвіс

Тюнінг Volkswagen Caddy вийшов дуже фундатором. Фургон 2016 року, який переважно використовують служби доставки, схрестили зі спортивним седаном Audi RS3.

[ + – ] Під капотом встановлений двигун від Audi RS3

У RS3 запозичили 2,5-літровий турбомотор, який повністю переробили. Нові інжектори, електронний блок управління, турбіна і вихлоп підняли потужність з 340 до 736 к. с. Звичайно, при повсякденній їзді така міць не потрібна, тому є можливість обмежити віддачу двигуна на 420, 522 чи 626 к. с.

[ + – ] На даху VW Caddy з'явився спойлер

У Audi RS3 також запозичили 7-ступінчасту роботизовану КПП із двома зчепленнями та систему повного приводу. Крім того, VW Caddy отримав нові пружини підвіски, адаптивні амортизатори та збільшені гальма діаметром 390 мм спереду та 365 мм ззаду.

Важливо

В Україні з'явився новий Suzuki Jimny у тюнінгу під Гелендваген (фото)

Від стандартного Volkswagen Caddy 2016 авто можна відрізнити за збільшеними передніми повітрозабірниками, обвісом і спойлером на даху. Крім того, фургон занижений та отримав 19-дюймові диски з низькопрофільними шинами Michelin Pilot Sport 4.

[ + – ] Кермо та віртуальна панель приладів також запозичені у Audi RS3

Салон Volkswagen Caddy оздоблений карбоном та алькантарою. Кермо, важіль КПП, віртуальна панель приладів також запозичені у Audi RS3.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen показав недорогий кросовер вартістю від 23 500 доларів.

Також ми писали, що вантажний Mercedes Sprinter отримав електричну версію із запасом ходу 400 км.