Для быстрой доставки: фургон Volkswagen Caddy превратили в сверхмощный спорткар (фото)

Грузовой Volkswagen Caddy получил двигатель от Audi RS3 с увеличенной до 736 л. с. мощностью. Фургону доработали ходовую, а его салон отделали карбоном и алькантарой.

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В Великобритании создали нестандартный фургон Volkswagen Caddy RS V. Это настоящий волк в овечьей шкуре, ведь авто способно бросить вызов сверхмощным суперкарам. Об этом пишет сайт Carscoops.

[ + – ] Фургон занижен и получил аэродинамический обвес

Тюнинг Volkswagen Caddy получился весьма основателем. Фургон 2016 года, который в основном используют службы доставки, скрестили со спортивным седаном Audi RS3.

[ + – ] Под капотом установлен двигатель от Audi RS3

У RS3 позаимствовали 2,5-литровый турбомотор, который полностью переработали. Новые инжекторы, электронный блоку управления, турбина и выхлоп подняли мощность с 340 до внушительных 736 л. с. Конечно, при повседневной езде такая мощь не нужна, поэтому есть возможность ограничить отдачу двигателя на 420, 522 или 626 л. с.

[ + – ] На крыше VW Caddy появился спойлер

У Audi RS3 также позаимствовали 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями и систему полного привода. Кроме того, VW Caddy получил новые пружины подвески, адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза диаметром 390 мм спереди и 365 мм сзади.

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От стандартного Volkswagen Caddy 2016 авто можно отличить по увеличенным передним воздухозаборникам, обвесу и спойлеру на крыше. Кроме того, фургон занижен и получил 19-дюймовые диски с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport 4.

[ + – ] Руль и виртуальная панель приборов также позаимствованы у Audi RS3

Салон Volkswagen Caddy отделан карбоном и алькантарой. Руль, рычаг КПП, виртуальная панель приборов также позаимствованы у Audi RS3.

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