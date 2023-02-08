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Авто

Для быстрой доставки: фургон Volkswagen Caddy превратили в сверхмощный спорткар (фото)

Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy 2016, тюнинг Volkswagen Caddy, тюнинг фольксваген кадди, Audi RS3
Тюнинг Volkswagen Caddy получился очень серьезным

Грузовой Volkswagen Caddy получил двигатель от Audi RS3 с увеличенной до 736 л. с. мощностью. Фургону доработали ходовую, а его салон отделали карбоном и алькантарой.

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В Великобритании создали нестандартный фургон Volkswagen Caddy RS V. Это настоящий волк в овечьей шкуре, ведь авто способно бросить вызов сверхмощным суперкарам. Об этом пишет сайт Carscoops.

Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy 2016, тюнинг Volkswagen Caddy, тюнинг фольксваген кадди, Audi RS3 Fullscreen
Фургон занижен и получил аэродинамический обвес

Тюнинг Volkswagen Caddy получился весьма основателем. Фургон 2016 года, который в основном используют службы доставки, скрестили со спортивным седаном Audi RS3.

Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy 2016, тюнинг Volkswagen Caddy, тюнинг фольксваген кадди, Audi RS3 Fullscreen
Под капотом установлен двигатель от Audi RS3

У RS3 позаимствовали 2,5-литровый турбомотор, который полностью переработали. Новые инжекторы, электронный блоку управления, турбина и выхлоп подняли мощность с 340 до внушительных 736 л. с. Конечно, при повседневной езде такая мощь не нужна, поэтому есть возможность ограничить отдачу двигателя на 420, 522 или 626 л. с.

Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy 2016, тюнинг Volkswagen Caddy, тюнинг фольксваген кадди, Audi RS3 Fullscreen
На крыше VW Caddy появился спойлер

У Audi RS3 также позаимствовали 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями и систему полного привода. Кроме того, VW Caddy получил новые пружины подвески, адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза диаметром 390 мм спереди и 365 мм сзади.

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От стандартного Volkswagen Caddy 2016 авто можно отличить по увеличенным передним воздухозаборникам, обвесу и спойлеру на крыше. Кроме того, фургон занижен и получил 19-дюймовые диски с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport 4.

Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy 2016, тюнинг Volkswagen Caddy, тюнинг фольксваген кадди, Audi RS3 Fullscreen
Руль и виртуальная панель приборов также позаимствованы у Audi RS3

Салон Volkswagen Caddy отделан карбоном и алькантарой. Руль, рычаг КПП, виртуальная панель приборов также позаимствованы у Audi RS3.

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