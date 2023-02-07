Грузоподъемность 2 тонны и запас хода 400 км: Mercedes Sprinter стал электромобилем (фото)

Электромобиль Mercedes eSprinter предложат в версиях на 136 и 204 л. с. и с тремя вариантами батареи. Самая "дальнобойная" модификация способна проехать 400 км без подзарядки.

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Линейку Mercedes-Benz Sprinter 2023 пополнил новый электрический вариант. Коммерческая модель поступит в продажу со второй половины нынешнего года и будет представлена в 60 странах мира. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

[ + – ] Объем грузового отсека фургона достигает 14 куб. м Фото: Mercedes-Benz

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Новый Mercedes eSprinter (именно так назван электрокар) предложат в версиях мощностью 136 и 204 л. с. с крутящим моментом в 400 Н∙м. На выбор будут доступны литий-железо-фосфатные батареи емкостью 56, 81 и 113 кВт∙ч и в последнем случае запас хода составит примерно 400 км. Зарядка в быстром режиме (мощностью до 115 кВт) займет от 28 до 42 минут.

[ + – ] Электрокар доступен и как голое шасси Фото: Mercedes-Benz

Визуально электромобиль Mercedes Sprinter ничем не отличается от стандартной дизельной модели. Его предложат в двух вариантах по длине и с грузоподъемностью до 2 тонн. Можно будет выбрать фургон с грузовым отсеком объемом 14 куб. м или голое шасси, на которое можно установить кузов или кунг.

[ + – ] Комплектацию Sprinter пополнила мультимедийная система MBUX Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes eSprinter также практически не изменился. Главное новшество внутри – стандартный сенсорный дисплей мультимедийной системы MBUX с голосовым управлением.

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