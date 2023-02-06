В Украине заметили новейший электромобиль Mercedes-Benz с запасом хода свыше 600 км (фото)

Новый Mercedes-Benz EQE — "зеленая" альтернатива седану E-Class. Электрокар оснащен 292-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 6,4 с.

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В Киеве появился новый Mercedes-Benz EQE. Электрический седан Е-класса уже официально продается в нашей стране. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Mercedes-Benz EQE — электрическая альтернатива седану E-Class, ведь два авто сопоставимы по размерам. Электрокар достигает 4946 мм в длину при колесной базе в 3120 мм.

[ + – ] Запас хода электромобиля достигает 660 км Фото: topgir.com.ua

Обтекаемый дизайн седана выполнен в духе старшей модели Mercedes EQS. У авто аркообразная крыша, выдвижные дверные ручки и заглушка с трехлучевой звездой вместо решетки радиатора. Кроме того, конкретно это авто получило опционный пакет AMG с более агрессивным дизайном передней части и задним спойлером.

Салон Mercedes EQE 2023 выглядит очень футуристично благодаря огромному трехсекционному дисплею на всю ширину передней панели.

[ + – ] На всю переднюю панель растянут дисплей Фото: Mercedes-Benz

На фото попала заднеприводной электрокар Mercedes-Benz EQE 350+ стоимостью 71 050 евро (2,8 млн гривен). Он оснащен 292-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 210 км/ч.

Электромобиль Mercedes получил батарею емкостью 90,6 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 545-660 км по циклу WLTP.

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