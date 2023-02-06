В Україні помітили найновіший електромобіль Mercedes-Benz із запасом ходу понад 600 км (фото)

Новий Mercedes-Benz EQE – "зелена" альтернатива седану E-Class. Електрокар оснащений 292-сильним двигуном і розганяється до 100 км/год за 6,4 с.

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У Києві з'явився новий Mercedes-Benz EQE. Електричний седан Е-Класу вже офіційно продається в нашій країні. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Mercedes-Benz EQE — електрична альтернатива седану E-Class, адже два авто можна порівняти за розмірами. Електрокар досягає 4946 мм у довжину при колісній базі 3120 мм.

[ + – ] Запас ходу електромобіля сягає 660 км Фото: topgir.com.ua

Обтічний дизайн седана виконаний у стилі старшої моделі Mercedes EQS. Авто має аркоподібний дах, висувні дверні ручки і заглушку з трипроменевою зіркою замість решітки радіатора. Крім того, саме це авто отримало опційний пакет AMG з більш агресивним дизайном передньої частини та заднім спойлером.

Салон Mercedes EQE 2023 виглядає дуже футуристично завдяки величезному трисекційному дисплею на всю ширину передньої панелі.

[ + – ] На всю передню панель розтягнутий дисплей Фото: Mercedes-Benz

На фото потрапив задньопривідний електрокар Mercedes-Benz EQE 350+ вартістю 71 050 євро (2,8 млн. гривень). Він оснащений 292-сильним двигуном і здатний розігнатися до 100 км/год за 6,4 с та розвинути 210 км/год.

Електромобіль Mercedes отримав батарею ємністю 90,6 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 545-660 км за циклом WLTP.

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До речі, реклама Mercedes EQE знімалася у Києві. У відео можна впізнати Український дім та один із корпусів Київського національного університету.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився британський електрокросовер MG Marvel R із запасом ходу 400 км.