Представлен новый Mercedes-Benz GLE: как изменился премиальный кроссовер (фото)

Кроссоверу Mercedes-Benz GLE обновили внешность и салон. Все доступные двигатели теперь дополнены гибридными установками, а некоторые моторы получили прибавку в мощности.

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Опубликованы фото нового Mercedes-Benz GLE 2023. Популярный премиальный кроссовер прошел плановую модернизацию и поступит в продажу через несколько месяцев. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

[ + – ] Сзади обновлены фонари Фото: Mercedes-Benz

Обновление прошли как стандартная модель, так и спортивный Mercedes GLE Coupe. Кроссоверы узнаются по измененной решетке радиатора, новым фарам, фонарям и бамперам. Версии от AMG традиционно отличаются более агрессивным дизайном передней части.

Главное новшество в салоне – пятиспицевое рулевое колесо. Кроме того, несколько улучшена внутренняя отделка и предложены новые ее варианты.

[ + – ] Версии от AMG выглядят агрессивнее Фото: Mercedes-Benz

Ряд моделей получили прибавку в мощности. Так, 3,0-литровая турбошестерка в GLE450 теперь развивает 375 л. с., а 4,0-литровый V8 в GL580 — 510 л. с. Подзаряжаемый гибрид Mercedes-Benz GLE 400e теперь оснащен 381-сильной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с.

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Без изменений остались 2,0-литровая 258-сильная бензиновая турбочетверка, а также турбодизели объемом 2,0 л (245 л. с.) и 3,0 л (286 и 330 л. с.). Все бензиновые и дизельные версии получили 48-вольтную "мягкую" гибридную установку.

[ + – ] В салоне заменено рулевое колесо Фото: Mercedes-Benz

Особняком стоят спортивные версии от AMG. 3,0-литровый GLE53 развивает 435 л. с., а 4,0-литровый GLE63 – 612 л. с. Все модификации оснащены 9-ступенчатым автоматом.

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