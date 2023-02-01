Представлено новий Mercedes-Benz GLE: як змінився преміальний кросовер (фото)

Кросоверу Mercedes-Benz GLE оновили зовнішність та салон. Всі доступні двигуни тепер доповнені гібридними установками, а деякі мотори отримали збільшення потужності.

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Опубліковано фото нового Mercedes-Benz GLE 2023. Популярний преміальний кросовер пройшов планову модернізацію та надійде у продаж за кілька місяців. Деталі новинки розкрили на офіційному сайті німецької марки.

[ + – ] Позаду оновлено ліхтарі Фото: Mercedes-Benz

Оновлення пройшли як стандартну модель, так і спортивний Mercedes GLE Coupe. Кросовери можна впізнати за зміненою решіткою радіатора, новими фарами, ліхтарями і бамперами. Версії від AMG традиційно відрізняються агресивнішим дизайном передньої частини.

Головне нововведення в салоні — п'ятиспицеве кермо. Крім того, дещо покращено внутрішнє оздоблення та запропоновано нові її варіанти.

[ + – ] Версії від AMG виглядають агресивніше Фото: Mercedes-Benz

Низка моделей отримали збільшення потужності. Так, 3,0-літрова турбошістка у GLE450 тепер розвиває 375 к. с., а 4,0-літровий V8 в GL580 — 510 к. с. Гібрид Mercedes-Benz GLE 400e, що підзаряджається, тепер оснащений 381-сильною установкою з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і електромотором і здатний розігнатися до 100 км/год за 6 с.

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Без змін залишилися 2,0-літрова 258-сильна бензинова турбочетвірка, а також турбодизелі об'ємом 2,0 л (245 к. с.) та 3,0 л (286 і 330 к. с.). Всі бензинові та дизельні версії отримали 48-вольтну "м'яку" гібридну установку.

[ + – ] У салоні замінено кермо Фото: Mercedes-Benz

Особняком стоять спортивні версії від AMG. 3,0-літровий GLE53 розвиває 435 к. с., а 4,0-літровий GLE63 — 612 к. с. Усі модифікації оснащені 9-ступінчастим автоматом.

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