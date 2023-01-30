В Україні помітили рідкісний спортивний Mercedes 124 виробництва Porsche (фото)

Mercedes-Benz 500Е — топова заряджена версія культового седана W124, створена у співпраці з Porsche. Авто оснащене 326-сильним V8 і здатне розвинути 250 км/год.

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У Києві сфотографували дуже рідкісний Mercedes-Benz Е500 1994 року. Звичайний на вигляд седан є дуже цінною колекційною моделлю. Про це пише сайт ТопЖир.

Mercedes-Benz Е500 W124 (до 1993 року – 500 E) — єдина модель в історії німецької марки, яку розробили разом із Porsche. Ба більше, виробництво також налагодили на потужностях Porsche і з 1990 по 1995 роки зібрали лише 10 479 цих седанів. В Україні їх одиниці.

[ + – ] Непримітний на вигляд седан оснащений 326-сильним V8 Фото: topgir.com.ua

В 1989 керівництво концерну Daimler вирішило створити заряджену версію Mercedes 124 і звернулося за допомогою до Porsche. Там серйозно доопрацювали седан бізнескласу.

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Автомобіль оснастили 5,0-літровим V8 від Mercedes-Benz SL, але в Porsche його віддачу підвищили до 326 к. с. та 480 Нм. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займав 6,1 секунди, а максимальну швидкість обмежили на 250 км/год. Це був один із найшвидших седанів свого часу.

[ + – ] Уповільнюють авто гальма Brembo Фото: topgir.com.ua

Крім того, фахівці Porsche доопрацювали ходову Mercedes-Benz W124 та встановили гальма Brembo. А ось на вигляд авто мало чим відрізняється від стандартного седана — його видають розширені крила і низькопрофільні шини. У салоні на другому ряду встановили двомісний диван.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні помітили рідкісний Porsche 911 Turbo 80-х років.

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