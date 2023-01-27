Mercedes представив прощальні заряджені C63 та E63 з двигуном V8 (фото)

Mercedes-AMG C63 S та E63 S з двигуном V8 отримали прощальні версії. Вони набагато дорожчі за стандартні моделі і доступні тільки в Австралії.

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Mercedes-Benz представив прощальні версії для своїх заряджених моделей AMG C63 S та E63 S минулого покоління. Це останні заряджені седан та купе компанії з потужним двигуном V8. Про це повідомили на сайті Motor1.

Mercedes-AMG C63 S Final Edition

[ + – ] Mercedes-AMG C63 S Final Edition доступний у двох варіантах кузова Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz представив нове покоління AMG C63 у вересні 2022 року. З усім тим, для любителів великого двигуна V8 M177 з'явилася прощальна версія Final Edition. Це останній шанс купити минуле покоління моделі.

Нову спецверсію моделі запропонують у кузові купе та кабріолет. Авто можна буде купити лише в Австралії.

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Всі автомобілі пофарбують у колір Magno Grey Graphite у поєднанні з жовтими та темно-сірими акцентами. У стандартну комплектацію входять пакет Exterior Carbon Package разом із карбоно-керамічними передніми гальмами.

[ + – ] Всі Mercedes-AMG C63 S Final Edition пофарбують у колір Magno Grey Graphite Фото: Mercedes-Benz

Усередині з'явилися сидіння та кермо AMG Performance. Інтер'єр виконаний з чорної шкіри Nappa з жовтим рядком та вставками з темного алюмінію та матового вуглецевого волокна.

[ + – ] Інтер'єр виконаний з чорної шкіри Nappa з жовтим рядком. Фото: Mercedes-Benz

Вартість купе Mercedes-AMG C63 S Final Edition становитиме $218 400. За кабріолет доведеться заплатити вже $239 000.

Mercedes-AMG E63 S Final Edition

[ + – ] Mercedes-AMG E63 S Final Edition буде доступний лише у кузові седан Фото: Mercedes-Benz

Кузов седана Mercedes-AMG E63 S Final Edition також пофарбований у колір Magno Grey Graphite. Від жовтих акцентів збоку вирішили відмовитись на користь світло-сірих.

[ + – ] Mercedes-AMG E63 S Final Edition запропонують з карбоно-керамічними гальмами Фото: Mercedes-Benz

Спеціальна версія вже в базовій комплектації пропонує карбоно-керамічні гальма. Крім цього сидіння обтягнуті чорною шкірою AMG Performance Nappa із жовтим рядком.

[ + – ] В інтер'єр з'явилося безліч вставок з алюмінію та карбону Фото: Mercedes-Benz

Автомобіль оснащується пакетом допомоги при водінні та інформаційно-розважальною системою MBUX з доповненою реальністю для навігації. На центральній консолі красується логотип Final Edition.

Ціна зарядженого седана Mercedes-AMG E63 S Final Edition складає $311900. Купити новинку можна буде вже з 1 лютого.

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