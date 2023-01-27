Mercedes представил прощальные заряженные C63 и E63 с двигателем V8 (фото)
Mercedes-AMG C63 S и E63 S с двигателем V8 получили прощальные версии. Они намного дороже стандартных моделей и доступны только в Австралии.
Mercedes-Benz представил прощальные версии для своих заряженных моделей AMG C63 S и E63 S прошлого поколения. Это последние заряженные седан и купе компании с мощным двигателем V8. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Mercedes-AMG C63 S Final Edition
Mercedes-Benz представил новое поколение AMG C63 еще в сентябре 2022 года. Тем не менее для любителей большого двигателя V8 M177 появилась прощальная версия Final Edition. Это последний шанс купить прошлое поколение модели.
Новую спецверсию модели предложат в кузове купе и кабриолет. Авто можно будет купить только в Австралии.
Все автомобили окрасят в цвет Magno Grey Graphite в сочетании с желтыми и темно-серыми акцентами. В стандартную комплектацию входят пакет Exterior Carbon Package вместе с карбоно-керамическими передними тормозами.
Внутри появились сиденья и рулевое колесо AMG Performance. Интерьер выполнен из черной кожи Nappa с желтой строчкой и вставками из темного алюминия и матового углеродного волокна.
Стоимость купе Mercedes-AMG C63 S Final Edition составит $218 400. За кабриолет придется заплатить уже $239 000.
Mercedes-AMG E63 S Final Edition
Кузова седана Mercedes-AMG E63 S Final Edition также окрашен в цвет Magno Grey Graphite. От желтых акцентов сбоку решили отказаться в пользу светло-серых.
Специальная версия уже в базовой комплектации предлагает карбоно-керамические тормоза. Помимо этого сиденья обтянуты черной кожей AMG Performance Nappa с желтой строчкой.
Авто оснащается пакетом помощи при вождении и информационно-развлекательной системой MBUX с дополненной реальностью для навигации. На центральной консоли красуется логотип Final Edition.
Цена заряженного седана Mercedes-AMG E63 S Final Edition составляет $311 900. Купить новинку можно будет уже с 1 февраля.
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