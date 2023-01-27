Новый купе-кроссовер Mercedes-Benz показали на фото до премьеры

Новый Mercedes GLE Coupe изменится внешне и получит доработанный салон. Кроссовер предложат в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях.

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Опубликованы первые официальные снимки нового Mercedes-Benz GLE Coupe. Купе-кроссовер пройдет фейслифтинг и будет представлен на следующей неделе. Фото опубликовали на странице Mercedes-Benz в Twitter.

[ + – ] Кроссоверу изменили бамперы, оптику и решетку радиатора Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes GLE Coupe 2023 узнается по новым фарам и фонарям. Кроме того, изменены решетка радиатора и бамперы. Версии от AMG по-прежнему будут отличаться более агрессивным дизайном передней части. Ранее авто видели во время тестов на автодроме Нюрбургринг, однако измененные кузовные детали у него были прикрыты камуфляжем.

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Салон Mercedes GLE Coupe еще не показали. Ожидается, что кроссовер получит новый руль как у седана E-Class и увеличенный тачскрин мультимедиа.

[ + – ] Купе-кроссовер видели во время тестов на Нюрбургринге Фото: carscoops.com

Скорее всего, двигатели Mercedes GLE Coupe останутся без изменений. Напомним, кроссовер предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (258 л. с.), 3,0 л (367 и 435 л. с.) и 4,0 л (490 и 612 л. с.), а также турбодизелями объемом 2,0 л (245 л. с.) и 3,0 л (272 и 330 л. с.). Останутся в линейке и плаг-ин гибриды на 320 и 333 л. с.

Ранее Фокус рассказывал про новый Mercedes E-Class. Изображения седана также попали в интернет до премьеры.

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