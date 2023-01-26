Обнаружен единственный в мире Mercedes-Benz E-Class с дверьми "крыло чайки" (фото)
Всего было изготовлено всего десять таких авто, и только один из них получил двери "крыло чайки". Владелец эксклюзивного авто не собирается расставаться с ним.
В Германии автолюбитель по имени Тино Зовко владеет уникальным Mercedes-Benz C124 с дверьми "крыло чайки". Подробности об авто рассказали на сайте Petrolicious.
Впервые Тино увидел автомобиль на обложке журнала в 1989 году. На нем красовался этот уникальный Mercedes-Benz 124 с необычными дверьми.
Авто получил название Boschert B300 Gullwing и стал данью уважения оригинальному Mercedes-Benz W198 Gullwing. Конструктор Хартмут Бошерт планировал создать 200 таких автомобилей, но было выпущено всего десять, и только один получил двери "крыло чайки".
Автомобиль находился в не самом лучшем состоянии и имел проблемы с двигателем. Тино со временем смог позволить себе эксклюзивный Boschert B300 Gullwing.
Кузов авто выкрашен в два серых цвета разных оттенков. Интерьер выполнен в двухцветной фиолетовой гамме.
Для того чтобы добавить в автомобиль необычные двери пришлось усилить кузов. Например, дверные пороги стали заметно толще и шире, чем у стандартного кабриолета Mercedes-Benz C124.
Под капотом установлен 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель M103, который дополнили двумя турбинами Garrett. Он выдает мощность 283 л.с. и может развивать максимальную скорость более 265 км/ч.
После того как Тино стал владельцем автомобиля своей мечты, он привез его своему другу на ремонт. Он привел его в отличное состояние и исправил многие поломки.Важно
На встрече Mercedes Exoten Forum этот Boschert B300 Gullwing занял первое место в категории самых экзотических доработок Mercedes. Эксперты отметили эксклюзивность авто и его состояние.
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