Найден единственный в мире кабриолет Mercedes-Benz от известного дизайнера (фото)

Дизайн этого авто разработал Поль Брак, который в 1960-х работал главным дизайнером Mercedes-Benz. Он справился со сложной задачей, создав по-настоящему уникальный кабриолет.

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В США обнаружили уникальный рестомод Grand Mercedes-Benz 600SL, который вдохновлен знаменитыми кабриолетом W113 SL Pagoda и лимузином W100 600. Его дизайн разработал Поль Брак, работавший над оригинальными моделями. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Grand Mercedes-Benz 600SL построен на базе редкого R129 SL600 Silver Arrow 2002 года, которых выпустили всего 100 экземпляров. Он вдохновлен классическими моделями 60-х.

[ + – ] Grand Mercedes-Benz 600SL получил хромированные детали Фото: Classic Car Restorations

Однажды перед Полем Браком поставили задачу — представить кабриолет Mercedes 600 1967 года выпуска. После этого дизайнер создал шесть различных концептов, а в мастерской Classic Car Restorations выбрали один из них.

Этот рестомод построили в 2010 году. Заднюю и переднюю части авто значительно переработали. Основной проблемой стало то, что R129 SL600 Silver Arrow был гораздо шире, чем старый W113 SL Pagoda.

[ + – ] Капот Grand Mercedes-Benz 600SL открывается не так как у оригинального SL600 Silver Arrow Фото: Classic Car Restorations

В итоге команда смогла исправить все недочеты и завершила проект. Автомобиль окрасили в серебристый цвет, а многие детали экстерьера сделали хромированными.

[ + – ] Интерьер оригинального SL600 Silver Arrow оставили без изменений Фото: Classic Car Restorations

Под капотом у Grand Mercedes-Benz 600SL установлен 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 394 л.с. и крутящим моментом 569 Нм.

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Рестомод разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 6 секунд. На автомобиль также установили современную тормозную систему.

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